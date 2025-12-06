Dobre vijesti za Romu: Anhelinjo konačno spreman

Lijevi bek "vučice" bio je van terena više od dva mjeseca.

Izvor: Marco Iacobucci Epp/Shutterstock

Lijevi bek Rome Anhelinjo u petak se vratio treninzima s ekipom, pripremajući se za povratak na teren nakon više od dva mjeseca pauze. Španski defanzivac odradio je nakon dugo vremena kompletan trening sa ostatkom tima, prenijeli su italijanski mediji.

Anhelinjo je bio starter u formaciji 3-4-2-1 koju koristi Đan Pjero Gasperini, ali je ove sezone odigrao samo pet utakmica, a posljednju 28. septembra protiv Verone.

Dijagnostikovan mu je astmatični bronhitis, što je značajno oslabilo 28-godišnjaka, ostavivši ga bez mišićnog tonusa i energije. Stručni štab Rome morao je praktično ispočetka da obnavlja njegovu fizičku spremu, a sada je dobio zeleno svjetlo za povratak punim treninzima.

Ostaje da se vidi da li će otputovati u Kaljari za gostujući meč Serije A u nedjelju. U Sardiniji će Romi biti na raspolaganju i Paulo Dibala i Tomazo Baldanci, koji su takođe danas trenirali s ekipom nakon što su se oporavili od gripa.