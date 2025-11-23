Roma na vrhu: Gasperini "pocrvenio", pa sa tribina sa osmijehom gledao dominaciju "vučice"

Roma nije imala problema na gostovanju Kremonezeu, pa se sa nova tri boda vratila na lidersku poziciju u Seriji A.

Izvor: Alberto Mariani / LaPresse / Profimedia

Nije se Napoli mnogo namučio u duelu sa Atalantom, a Roma još manje na gostovanju protiv Kremonezea, pa su Napolitanci poslije manje od 24 časa morali da prepuste "vučici" lidersku poziciju.

I jedni i drugi slavili su 3:1 u 12. kolu Serije A, pa se zahuktala izuzetno zanimljiva trka za prvo mjesto. Tu je i Inter, koji večeras protiv Milana igra "Derbi dela Madonina".

Roma je u Kremoni stigla do petog trijumfa u gostima, i to veoma dominantnom igrom. Nije "vučicu" poremetilo ni isključenje Đan Pjera Gasperinija, koji je žestoko kritikovao glavnog i četvrtog sudiju, pa ga je Đovani Ajroldi u 62. minutu poslao na tribine.

Contro tutto e tutti.#Gasperinici rappresenta totalmente. Personalità e calcio divino con tutta la squadra che va in gol.

Il miglior portiere d’Europa, uomini veri come Celik e Mancini, Cristante monumentale in ogni ruolo, la qualità di Soulé e Wesley! Felice per Ferguson!♥️pic.twitter.com/EFfKkVAYRl — Andrea Pelagatti (@AndreaPelagatti)November 23, 2025

Vodila je Roma u prvom poluvremenu sjajnim golom Matijasa Sulea, a odmah nakon crvenog kartona glavnom treneru postigla još dva. Evan Ferguson i Vesli dokusurili su domaćina, a Gasperini je sa osmijehom sa tribina ispratio posljednjih pola sata meča.

Vjerovatno je ovo bio najbolji meč Rimljana u sezoni, koji su u nekim prethodnim susretima stvarali prilike, ali je realizacija izostala, pa smo često na semaforu gledali rezultat 1:0.

Roma je prvi put ove sezone postigla tri gola, dok je Kremoneze u nadoknadi stigao do počasnog. Nakon kornera, precizan je bio Frančesko Folino, što je bio tek šesti put da Mile Svilar vadi loptu iz svoje mreže ove sezone, na 12 mečeva.



