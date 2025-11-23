logo
Roma na vrhu: Gasperini "pocrvenio", pa sa tribina sa osmijehom gledao dominaciju "vučice"

Roma na vrhu: Gasperini "pocrvenio", pa sa tribina sa osmijehom gledao dominaciju "vučice"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Roma nije imala problema na gostovanju Kremonezeu, pa se sa nova tri boda vratila na lidersku poziciju u Seriji A.

Đan Pjero Gasperini Izvor: Alberto Mariani / LaPresse / Profimedia

Nije se Napoli mnogo namučio u duelu sa Atalantom, a Roma još manje na gostovanju protiv Kremonezea, pa su Napolitanci poslije manje od 24 časa morali da prepuste "vučici" lidersku poziciju.

I jedni i drugi slavili su 3:1 u 12. kolu Serije A, pa se zahuktala izuzetno zanimljiva trka za prvo mjesto. Tu je i Inter, koji večeras protiv Milana igra "Derbi dela Madonina".

Roma je u Kremoni stigla do petog trijumfa u gostima, i to veoma dominantnom igrom. Nije "vučicu" poremetilo ni isključenje Đan Pjera Gasperinija, koji je žestoko kritikovao glavnog i četvrtog sudiju, pa ga je Đovani Ajroldi u 62. minutu poslao na tribine.

Vodila je Roma u prvom poluvremenu sjajnim golom Matijasa Sulea, a odmah nakon crvenog kartona glavnom treneru postigla još dva. Evan Ferguson i Vesli dokusurili su domaćina, a Gasperini je sa osmijehom sa tribina ispratio posljednjih pola sata meča. 

Vjerovatno je ovo bio najbolji meč Rimljana u sezoni, koji su u nekim prethodnim susretima stvarali prilike, ali je realizacija izostala, pa smo često na semaforu gledali rezultat 1:0.

Roma je prvi put ove sezone postigla tri gola, dok je Kremoneze u nadoknadi stigao do počasnog. Nakon kornera, precizan je bio Frančesko Folino, što je bio tek šesti put da Mile Svilar vadi loptu iz svoje mreže ove sezone, na 12 mečeva.



Standings provided by Sofascore

