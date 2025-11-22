logo
Prekinut meč zbog Dušana Vlahovića: Srbin na meti rasizma, opet mu isto skandiraju

Prekinut meč zbog Dušana Vlahovića: Srbin na meti rasizma, opet mu isto skandiraju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Sramno ponašanje navijača Fiorentine, koji su Dušana Vlahovića vrijeđali rasističkim povicima.

Navijači Fiorentine vrijeđali Dušana Vlahovića Izvor: Claudio Benedetto/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski fudbaler Dušan Vlahović već tradicionalno je prva zvijezda mečeva koji igraju Juventus i Fiorentina. Ovog puta crno-bijeli iz Torina gostuju u Firenci, a tamo navijači domaćeg tima uvijek pripreme vruć teren za reprezentativca Srbije, a često i pređu granicu dobrog ukusa.

Nakon što je Vlahović izveo najbolji potez na meču i iznudio penal koji je sudija poništio nakon gledanja VAR snimka, sa tribina su se začuli dobro poznati zvuci. Rasističkim povicima uperenim ka srpskom napadaču i jednom od najboljih fudbalera u italijanskom prvenstvu, navijači Fiorentine izazvali su prekid.

Kao i inače, navijači Fiorentine su Vlahoviću skandirali da je "Ciganin", što je uvreda koju Italijani često upućuju igračima sa naših prostora. Sa takvim narativom godinama se borio Siniša Mihajlović, a čini se da Dušanu Vlahoviću uvrede ne padaju teško - on samo nastavi da igra fudbal, čim sudija da znak da utakmica opet počinje.

Kapiten domaćeg tima morao je da ode do klupe za rezervne igrače i da tamo popriča sa svojim timom, navijači su morali da dobiju instrukcije da prestanu, ali je prekid ipak potrajao nekoliko desetina sekundi. Glavni arbitar meča nije želio da se utakmica igra dok najvatrenije pristalice Fiorentine skandiraju gnusne stvari na račun srpskog fudbalera.

Fiorentina je 12. kolo Serije A dočekala kao posljednjeplasirani tim u prvenstvu sa samo pet osvojenih bodova, dok je Juventus sa 19 bodova i dalje nadomak vrha tabele. Prvoplasirani timovi imaju po pet bodova više, ali je loša vijest za tim iz Torina što je čak pet timova bolje plasirano od njega.



Standings provided by Sofascore

