Hrvati napravili listu najvećih zvijezda koje ne idu na Mundijal: Jedan Srbin se našao među tragičarima

Dušan Vlahović se našao među najvećih zvijezdama koje će propustiti Svjetsko prvenstvo.

Izvor: MN PRESS

Srbija se nije kvalifikovala na Svetsko prvenstvo 2026. godine i jedna je od najskupljih selekcija kojoj to nije pošlo za rukom. Hrvatski "Indeks" je sada sastavio spisak najvećih zvezda koje se neće naći na Mundijalu i na njega je uvrstio jednog srpskog fudbalera.

U pitanju je napadač Dušan Vlahović. Špic Juventusa dao je golove Letoniji i Andori u kvalifikacijama, ali to nije puno pomoglo selekciji "orlova" da se plasiraju na Mundijal.

"Srbija prvi put nakon 2014. godine nije uspjela da se kvalifikuje na Svjetsko prvenstvo, a ovaj neuspjeh posebno boli. Nakon šokantnog poraza od Albanije kod kuće selektor Dragan Stojković podnio je ostavku, a poraz od Engleske na Vembliju potvrdio je eliminaciju. Bila je to kvalifikacijska kampanja iz noćne more za Srbiju, a posebno za Dušana Vlahovića. Napadač Juventusa postigao je samo dva gola i bio potpuno nevidljiv u ključnim utakmicama protiv Engleske i Albanije. Njegov status vrhunskog napadača sve je više pod upitnikom, a loše igre u reprezentaciji samo će dodatno smanjiti njegovu vrijednost na tržištu", navodi u svom tekstu "Indeks".

Na ovoj listi su kao najveće zvijezde koje ne igraju na Mundijalu osim Dušana Vlahovića i Gruzijac Kviča Kvarachelija, napadač Gabona Pjer Emerik Obamejang, Brajan Mbeumo iz Kameruna i Viktor Osimen iz Nigerije. Tu su i vezista Mađarske Dominik Soboslaj, iskusni Čileanac Aleksis Sančez, golman Kostarike Kejlor Navas i Slovenac Benjamin Šeško.

