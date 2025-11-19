logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hrvati napravili listu najvećih zvijezda koje ne idu na Mundijal: Jedan Srbin se našao među tragičarima

Hrvati napravili listu najvećih zvijezda koje ne idu na Mundijal: Jedan Srbin se našao među tragičarima

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Dušan Vlahović se našao među najvećih zvijezdama koje će propustiti Svjetsko prvenstvo.

Fudbalske zvijezde koje ne idu na Mundijal 2026 Izvor: MN PRESS

Srbija se nije kvalifikovala na Svetsko prvenstvo 2026. godine i jedna je od najskupljih selekcija kojoj to nije pošlo za rukom. Hrvatski "Indeks" je sada sastavio spisak najvećih zvezda koje se neće naći na Mundijalu i na njega je uvrstio jednog srpskog fudbalera.

U pitanju je napadač Dušan Vlahović. Špic Juventusa dao je golove Letoniji i Andori u kvalifikacijama, ali to nije puno pomoglo selekciji "orlova" da se plasiraju na Mundijal.

"Srbija prvi put nakon 2014. godine nije uspjela da se kvalifikuje na Svjetsko prvenstvo, a ovaj neuspjeh posebno boli. Nakon šokantnog poraza od Albanije kod kuće selektor Dragan Stojković podnio je ostavku, a poraz od Engleske na Vembliju potvrdio je eliminaciju. Bila je to kvalifikacijska kampanja iz noćne more za Srbiju, a posebno za Dušana Vlahovića. Napadač Juventusa postigao je samo dva gola i bio potpuno nevidljiv u ključnim utakmicama protiv Engleske i Albanije. Njegov status vrhunskog napadača sve je više pod upitnikom, a loše igre u reprezentaciji samo će dodatno smanjiti njegovu vrijednost na tržištu", navodi u svom tekstu "Indeks". 

Na ovoj listi su kao najveće zvijezde koje ne igraju na Mundijalu osim Dušana Vlahovića i Gruzijac Kviča Kvarachelija, napadač Gabona Pjer Emerik Obamejang, Brajan Mbeumo iz Kameruna i Viktor Osimen iz Nigerije. Tu su i vezista Mađarske Dominik Soboslaj, iskusni Čileanac Aleksis Sančez, golman Kostarike Kejlor Navas i Slovenac Benjamin Šeško.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Mundijal 2026 Dušan Vlahović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC