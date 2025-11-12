Kejn bacio Vlahovića u zaborav: Englezi bruje o transferu koji mijenja sve

Hari Kejn u centru pažnje pred meč Engleske i Srbije na Vembliju.
Kapiten reprezentacije Engleske Hari Kejn u centru pažnje je svjetskih medija zbog potencijalnog transfera u Barselonu. Navodno su Katalonci bili zainteresovani za srpskog asa Dušana Vlahovića, ali su se sada okrenuli ka napadaču Bajerna jer u njemu vide sjajnu zamjenu za Roberta Levandovskog kome ugovor ističe u junu.
Kako prenose engleski mediji, španski velikan je spreman da aktivira klauzulu u Kejnovom ugovoru sa Bajernom koja iznosi 57 miliona funti. Iskusni napadač je prošlog mjeseca rekao da je otvoren za ostanak u Bajernu nakon isteka ugovora u junu 2027. godine, međutim, nema sumnje da će ga ponuda Barselone i te kako zaintrigirati.
Kejn je u Bajernu postigao 108 golova u 113 nastupa, a u septembru je postao prvi igrač u ovom vijeku koji je postigao najbržih 100 golova za klub iz Liga petice. Da li je vrijeme za novi izazov, vidjećemo...
Slučaj Vlahović
Srpski napadač je ponovo ključna figura u Juventusu i trebalo bi da ponovo sjedne za pregovarački sto sa čelnicima "stare dame". Ljetos je njegov odlazak bio izvjestan, ali izgleda da u Torinu ne žele tako lako da ga se odreknu nakon što je stigao novi trener Lućano Spaleti.
Vlahovićev ugovor ističe na ljeto 2026. godine i razlog zašto je ostao u Torinu je njegova visoka plata. Kako je ranije prenijela "Gazeta delo Sport", Barselona je bila ozbiljno zainteresovana za Srbina. Pored Katalonaca, Dušana su u svom timu željeli Mančester junajted i Atletiko Madrid.