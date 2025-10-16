Italijani bruje o odlasku Vlahovića u Barselonu: Juventus u problemu, tek sada to shvata grešku

Dušan Vlahović naredne sezone mogao bi da obuče dres Barselone, nagovještavaju španski mediji.

Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Dušan Vlahović i Juventus nisu uspjeli da pronađu zajednički jezik u sezoni za nama, Srbin je želio novi ugovor i povećanje plate, a "stara dama" da ga zamijeni, ali nije uspjelo ni jednoj ni drugoj strani. Ipak, jasno je da Juventus gubi više, pošto srpskom golgeteru naredne sezone ističe ugovor, pa će klub napustiti kao slobodan igrač, a tu na scenu stupa Barselona.

Klub iz Katalonije nije jedini koji je u kontaktu sa Dušanom Vlahovićem, ali italijanski mediji bruje - Barselona će preuzeti srpskog fudbalera. S obzirom na finansijsku situaciji u ovom klubu, takoreći besplatno pojačanje bi značilo Barseloni, a uz to predviđa se da Vlahović bude zamjena za Roberta Levandovskog, piše Tutosport.

Navodi se takođe da je sportski direktor Barselone Deko već neko vrijeme u kontaktu sa Darkom Ristićem, agentom Dušana Vlahovića. Ujedno, klub iz Katalonije nije jedini koji bi želio da vidi Srbina u svom taboru, pošto je Vlahović na listi želja i Bajern Minhena, gdje bi mogao biti rezervni igrač Hariju Kejnu.

Trebalo bi uzeti u obzir da ideja o zamjeni Englezu sigurno ne bi oduševila Vlahovića, te je njegov odlazak u Njemačku malo vjerovatan. S druge strane, ponuda u Barseloni je primamljiva, pa se može reći da španski velikan ima prednost.