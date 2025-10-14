19 : 26 Sastavi! SRBIJA: Petrović - Eraković, Veljković, Pavlović - S. Mitrović, Gudelj, A. Stanković, Kostić - Samardžić - A. Mitrović, Vlahović. ANDORA: Alvarez - Bora, Ljovera, Garsija, Olivera, San Nikolas - Rodrigo, Vales, Babo, Servos - Lopez.

19 : 05 Ko je na spisku Srbije? Bilo je mnogo promjena na spisku Srbije u poslednjim danima tako da će Mirković zaista imati čudnu ekipu na okupu. Golmani: Đorđe Petrović (Bornmut), Vuk Draškić (Crvena zvezda), Luka Lijeskić (Radnički 1923); Odbrana: Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Crvena zvezda), Strahinja Eraković (Zenit), Jan- Кarlo Simić (Al Itihad), Veljko Milosavljević (Bornmut); Vezni red: Nemanja Gudelj (Sevilja), Nemanja Maksimović (Šabab Al Ahli), Andrija Živković (PAOК), Lazar Samardžić (Atalanta), Filip Кostić (Juventus), Stefan Mitrović (Ekcelsior), Aleksandar Stanković (Кlub Briž), Ognjen Ugrešić (Partizan), Vanja Dragojević (Partizan), Vasilije Kostov (Crvena zvezda) Dejan Zukić (Volfsberger) i Lazar Ranđelović (Vojvodina); Napad: Aleksandar Mitrović (Al Rajan), Dušan Vlahović (Juventus), Mihajlo Cvetković (Anderleht).

19 : 03 Ko je na klupi Srbije? Nakon ostavke Dragana Stojkovića Piksija na klupi Srbije će privremeno biti Zoran "Bata" Mirković. Legendarni fudbaler Srbije i sadašnji selektor mlade reprezentacije izabran je za vršioca dužnosti do imenovanja Piksijevog nasljednika, iako se u prvi mah činilo da će taj posao obavljati neko od pomoćnika iz prethodnog stručnog štaba. Izvor: MN PRESS