logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uživo Srbija - Andora: Mirković sa dva napadača, ima promjena u timu! 0

Pratite uživo meč Andore i Srbije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

0MMM0012.jpg Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20.45 igra kvalifikacionu utakmicu za Svjetsko prvenstvo 2026. godine protiv Andore. Na klupi "orlova" biće Zoran "Bata" Mirković koji je naslijedio ekipu od Dragana Stojkovića Piksija koji je podnio ostavku poslije poraza od Albanije.

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
19:26

Sastavi!

SRBIJA: Petrović - Eraković, Veljković, Pavlović - S. Mitrović, Gudelj, A. Stanković, Kostić - Samardžić - A. Mitrović, Vlahović.

ANDORA: Alvarez - Bora, Ljovera, Garsija, Olivera, San Nikolas - Rodrigo, Vales, Babo, Servos - Lopez.

19:05

Ko je na spisku Srbije?

Bilo je mnogo promjena na spisku Srbije u poslednjim danima tako da će Mirković zaista imati čudnu ekipu na okupu.

Golmani: Đorđe Petrović (Bornmut), Vuk Draškić (Crvena zvezda), Luka Lijeskić (Radnički 1923);

Odbrana: Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Crvena zvezda), Strahinja Eraković (Zenit), Jan- Кarlo Simić (Al Itihad), Veljko Milosavljević (Bornmut);

Vezni red: Nemanja Gudelj (Sevilja), Nemanja Maksimović (Šabab Al Ahli), Andrija Živković (PAOК), Lazar Samardžić (Atalanta), Filip Кostić (Juventus), Stefan Mitrović (Ekcelsior), Aleksandar Stanković (Кlub Briž), Ognjen Ugrešić (Partizan), Vanja Dragojević (Partizan), Vasilije Kostov (Crvena zvezda) Dejan Zukić (Volfsberger) i Lazar Ranđelović (Vojvodina);

Napad: Aleksandar Mitrović (Al Rajan), Dušan Vlahović (Juventus), Mihajlo Cvetković (Anderleht).

19:03

Ko je na klupi Srbije?

Nakon ostavke Dragana Stojkovića Piksija na klupi Srbije će privremeno biti Zoran "Bata" Mirković. Legendarni fudbaler Srbije i sadašnji selektor mlade reprezentacije izabran je za vršioca dužnosti do imenovanja Piksijevog nasljednika, iako se u prvi mah činilo da će taj posao obavljati neko od pomoćnika iz prethodnog stručnog štaba.

Izvor: MN PRESS

19:02

Dobro došli u MONDO prenos!

Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20.45 igra kvalifikacionu utakmicu za Svjetsko prvenstvo 2026. godine i to protiv slabašne Andore.

Ostanite uz MONDO, pratićemo meč Srbije iz minuta u minut.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije