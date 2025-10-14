Andora ima šanse protiv Srbije?! Kladionice naglo promijenile kvote zbog svih dešavanja u taboru "orlova"

Srpska reprezentacija bi u normalnim okolnostima bila apsolutni favorit, ali sada to nije slučaj.

Izvor: MN PRESS

Kladionice kažu: moguće je iznenađenje na meču Andora - Srbija?

Naime, kvota na Srbiju je prije meča protiv Albanije iznosila 1,07, ali sada... Koeficijent je porastao i trijumf srpskog državog tima plaća 1,20. To govori da "orlovi" jesu veliki favoriti, ali i da Andora ima svoje šanse.

Koeficijent na domaćina pao je sa 28 na "samo" 15. Neriješen ishod donosi kvotu 6,75.

Zbog čega je došlo do ove promjene?

Činjenica da je Srbija praktično bez šansi za plasman na Mundijal kroz grupu, kao i da je izgubila od Albanije uticala je da kladionice povećaju šanse Andori. Potpuno je jasno da bi "orlovi" bili apsolutni favoriti da su pobijedili Albaniju, ali ovako...

Izgleda da će biti teško i protiv Andore.