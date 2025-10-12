Region se digao na noge zbog Srba i Albanaca: Komentatori u šoku kad je pao gol, Hrvat sve predvidio

Kako je region propratio debakl Srbije protiv Albanije?

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Albanije savladali su selekciju Srbije u Leskovcu sa 1:0, i tako udalji "orlove" od plasmana na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Jedini gol na meču postigao je Rej Manaj koji je pogodio u nadoknadi prvog poluvremena.

Uslijedila je provokacija Albanca koji se zaletio ka tribini i klupama timova i pokazivao albanskog orla. Ovaj duel sa velikom pažnjom je propraćen u regionu.

Zanimljive su reakcije srpskog, albanskog, hrvatskog i slovenačkog komentatora. Naravno, srpski komentator je sa dosta razočaranja dočekao ovakav rasplet, dok je albanski u transu ponavljao "gol, gol, gol". Hrvatski komentator je neposredno pred gol govorio o Manaju koji je potom zatresao mrežu...

Šta dalje za Srbiju?

Nakon debakla u Leskovcu, Dragan Stojković Piksi podnio je ostavku i već protiv Andore u utorak, "orlove" će predvoditi Zoran Bata Mirković. Čak petorica fudbalera koji su bili u timu za Albaniju neće igrati protiv Andore, dok su trojica naknadno pozvana u tim. Srbija je trenutno treća u grupi i ostale su joj jako male šanse za plasman na Mundijal. To bi moglo da se dogodi u slučaju da pobijedi Engleze na "Vembliju" i dočeka kiks Albanaca koje čeka duel sa Letonijom, što je ravno naučnoj fantastici.