Silvinjo nije vidio da je Albanac provocirao Srbe: Pobijedio u Leskovcu, pa se "napravio lud"

Selektor fudbalske reprezentacije Albanije Silvinjo ističe da nije primijetio nesportski potez svog igrača Reja Manaja.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Albanski fudbaler Rej Manaj postigao je jedini meč na meču Srbije i albanije u Leskovcu, u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje se 2026. godine igra u Kanadi, SAD i Meksiku. Nakon što je zatresao mrežu Đorđa Petrovića snažnim volej udarcem u finišu prvog dijela meča, Manaj je čitav stadion provocirao pokazivanjem dvoglavog orla koji je simbol !velike Albanije".

Pošto je pogodak slavio trčanjem pored klupe sa rezervnim fudbalerima Srbije, na Manajevo ponašanje nije izostala reakcija. Skočili su srpski fudbaleri, na kraju je strijelac gola i opomenut zbog ponašanja, a selektor Albanije Silvinjo od svih dešavanja na terenu u Leskovcu samo to nije vidio!

"Činjenica da je dobio žuti karton znači da je nešto uradio. On je dobar, važan igrač za našu ekipu, on je među najvažnijim igračima. Među ekipama je bilo poštovanje, takav je fudbal, ima emocije i naravno da treba da uživamo u određenim trenucima, srećan sam s onim što smo vidjeli", rekao je Brazilac koji se tokom odgovora konsultovao sa portparolom i dodao: "Zapravo, nisam to vidio".

Nekada svjetski poznati fudbaler navikao je da učestvuje na mečevima u vatrenoj atmosferi, ali ovog puta je istakao da je sve bilo dobro organizovano. Po njegovim riječima, Srbija je bila gostoprimljiva prema albanskom timu, koji je na kraju ostvario pobjedu i približio se Mundijalu.

"Vrlo dobar odnos, nisam očekivao ništa drugo, gostoprimstvo je bilo odlično", rekao je selektor Albanije Silvinjo tokom konferencije za medije nakon pobjede njegovog tima nad Srbijom u Leskovcu i dodao: "Nije bilo problema, siguran sam da Srbija u Tirani imala lijepo gostoprimstvo. Fudbal treba da šalje poruke mira".

Kakvo je sada stanje za Srbiju u grupi?

Engleska je odigrala pet mečeva i ima maksimalnih 15 bodova, a to znači da već sada mogu da planiraju naredno ljeto i učešće na Svjetskom prvenstvu. Albanija je na šest mečeva sakupila 11 bodova, dok Srbija ima sedam bodova iz pet mečeva. Ukoliko srpski tim savlada Andoru, pred posljednji prozor u kvalifikacijama ulazi sa bodom manje od Albanije - a oba tima će imati po dva meča.

Već sada otpisane su selekcije Letonije (pet bodova) i Andore (jedan bod), dok Srbiju samo teorija drži u igri. Pored pobjede protiv Andore na gostujućem terenu i Letonije u Leskovcu na kraju kvalifikacija, srpskom timu neophodna je senzacija protiv Engleske, ali i pobjeda tima Tomasa Tuhela protiv Albanije na samom kraju kvalifikacija.

