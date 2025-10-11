Piksi najavio da odlazi poslije debakla Srbije: "Kako dalje? Znate i sami"

Selektor Srbije najavio da će "preuzeti odgovornost" poslije još jednog bolnog poraza reprezenacije.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Selektor Srbije Dragan Stojković između redova je najavio da će napustiti reprezentaciju poslije još jedne katastrofalne igre i poraza od Albanije.

"Selektore, pomenuli ste odgovornost, šta dalje?", pitao ga je reporter TV Arena sport.

"Vi i sami znate", počeo je odgovor selektor Stojković, pa praktično najavio da će otići.

"Već duži vremenski period radim pod zaista nevjerovatnim pritiskom, čak i neke neprimjerene riječi koje mi se upućuju, bukvalno svaka utakmica je bila... Ne znam kako da objasnim. Teško je bilo nositi sve sa svim ovim. Ovaj poraz nije trebalo da dođe, ne zbog mene, već zbog reprezentacije Srbije. Moram da prihvatim odgovornost i prihvatam je. Na čelu sam reprezentacije kao selektor i tu sam da podnesem konsekvence", dodao je on.

Za Radio-televiziju Srbije je takođe veoma konkretno najavio da odlazi.

"Razgovaraću sa Fudbalskim savezom, sa ljudima koji vode organizaciju, vidjećemo, ali mislim da znate i sami da je nastavak jako težak. Ne mogu da govorim prije nego sjednem sa ljudima iz Saveza, da donesemo normalnu odluku. Postoje lijepi momenti, a i oni koji nisu tako lijepi, a to je ovo večeras. Postao sam potpuno svjestan toga. Nemojte da sada da me tjerate da kažem nešto... Imam odgovornost prema njima, našoj organizaciji naravno i prihvatam krivicu, moja je i to je to", kazao je selektor za RTS.

Naglasio je da bi sve kritike trebalo usmjeriti ka njemu.

"Nemojte kritikovati igrače, ja sam taj koji vodi ovaj tim, pokušao sam sve sa svoje strane da nas osvježim u napadu, da budemo što ubojiti, ali tako je - kako je", izjavio je Stojković.

"Jako mi je žao, žao mi je ljudi"

"Moja je odgovornost, kao selektor prihvatam sve konsekvence i to je to. Žao mi je što je Srbija izgubila, ja nisam toliko bitan. Morao sam bolje, pokušavali smo u prvom poluvremenu, po meni dosta korektnom, imali smo inicijativu, prilike, da je možda jedna lopta ušla bilo bi drugačije, ali sad je lako pričati. U drugom dijelu sam pokušao sve što mogu, ali ni to nije dalo rezultat", kazao je Stojković za RTSa.

"Meni je jako žao, žao mi je ljudi, fudbalske Srbije... Očekivala je pobjedu, ali nismo bili dovoljno dobri da je priuštimo".

Srbija je još jednim porazom potpuno zakomplikovala sebi situaciju u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026 u Americi, Meksiku i Kanadi, zemlje koje će srpski nacionalni tim jako teško vidjeti sljedećeg ljeta.

