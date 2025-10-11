Pratite uživo konferenciju za medije Dragana Stojkovića Piksija posle meča Srbije sa Albanijom.
Srbija je poražena od Albanije na domaćem terenu sa 1:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Sada čekamo konferenciju selektora Dragana Stojkovića poslije debakla u Leskovcu.
Najavio odlazak
"Vjerovao sam da možemo do te pobjede, čak i do remija, ali nikako da izgubimo. To je moja odgovornost, prihvatam sve konsekvence i to je to. Žao mi je što je Srbija izgubila, ja nisam toliko bitan. Da je možda jedna lopta ušla u gol vjerovatno bi drugačije bilo, ali sada je lako pričati. Probao sam sve što mogu u drugom poluvremenu, a to nije dalo rezultat.
Meni je jako žao, žao mi je ljudi i fudbalske Srbije. Postoji neka teorija, ali kada se izgubi utakmica od najvećeg rivala...
Vidjećemo, razgovaraću sa FSS u svakom slučaju: Vidjećemo, ali znate i sami, ali mislim da je jako težak nastavak. Ne mogu da govorim prije nego što sjednem sa ljudima. Znate kako postoje lepi momenti u sportu i neki koji to nisu, kao ovi večeras. Potpuno sam svjestan toga. Donećemo najbolju odluku. Ja imam odgovornost prema organizaciji i prihvatam krivicu. Oni su zaslužili, uspjeli su da nas pobijede, moramo da čekamo novu šansu da ih pobijedimo. Ali nije išlo"
Selektor se obratio
"Vi i sami znate, ja duži period radim pod nevjerovatnim pritiskom, Neke neprimjerene riječi mi se upućuju. Zaista je bilo teško nositi se sa ovim. Ovaj poraz nije smio da dođe, ali došao je i prihvatam odgovrnost. Na čelu sam tima i tu sam da podnesem konsekvence", rekao je u miks zoni poslije meča selektor Srbije Dragan Stojković.
Čekamo selektora Dragana Stojkovića
Nakon posljednjeg zvižduka meča u Leskovcu protiv Albanije čekamo da se selektor Dragan Stojković Piksi obrati javnosti.