Uhapšen sa majicom "UČK" pred Srbija - Albanija: Policija se oglasila nekoliko sati pre utakmice u Leskovcu

Izvor mondo.rs
0

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo da je lišen sloboden državljanin Italije sa majicom sa natpisom terorističke "OVK".

Uhapšen navijač Albanije sa majicom UČK Izvor: MUP Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju uhapsili su državljanina Italije E. E. (35) kod koga je pronađena majica sa natpisom UČK, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti.

Policija je na administrativnom prelazu Merdare, pregledom automobila marke "pežo" kojim je iz pravca AP KiM upravljao osumnjičeni, u prtljažnom dijelu automobila pronašla torbu, u kojoj se nalazila majica zelene boje sa oznakama terorističke "Oslobodilačke vojske Kosova" (UČK)

E. E. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Prokuplju.

Podsjetimo, ove subote od 20.45 biće odigrana utakmica Srbija - Albanija u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Ovo nije prvo hapšenje potencijalnih provokatora uoči utakmice na stadionu "Dubočica" u Leskovcu, jer je policija već plijenila obilježja terorističke "OVK".

