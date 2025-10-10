logo
Piksi Stojković se odlučio za ovih 11 "orlova" protiv Albanije: Novo lice gura u vatru?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi spremio je taktiku za Albaniju. Napašće od prvog minuta i gurnuće Aleksandra Stankovića u vatru.

sastav srbije protiv albanije u leskovcu Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije u subotu u Leskovcu igra možda i najbitniji meč kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Rival je Albanija, a Dragan Stojković Piksi smislio je kako će postaviti ekipu na ovom meču.

Poslije prethodnih mečeva pala je Srbija na treće mjesto. Nakon poraza od 5:0 u meču sa Engleskom jasno je da će Englezi rutinski osvojiti prvo mjesto u grupi, a da će se Srbija sa Albanijom i eventualno Letonijom boriti za mjesto u baražu.

Za sada Albanija ima osam bodova, dok je Srbija na sedam. Ipak Albanci imaju meč više, dok je Letonija na četiri boda i ako pobijede Andoru ostaće im nada da mogu da se uključe u borbu. Ali sa kakvim timom Piksi napada Albaniju?

Promjene u vezi, Eraković u timu i dva špica

Izvor: MN PRESS

  Što se tiče odbrane pošto neće moći da računa na Nikolu Milenkovića treći štoper pored Strahinje Pavlovića i Miloša Veljkovića biće Strahinja Eraković. Mnogi su ga i ranije priželjkivali u 11, vidjećemo kako će se pokazati.

Po bokovima će igrati očekivani Andrija Živković, ali i Stefan Mitrović koji vrlo vjerovatno nije svakome bio prvi na umu. U centru terena će uz iskusnog Nemanju Maksimovića zaigrati debitant Aleksandar Stanković koji će tako biti bačen u vatru.

Ispred njih ćemo gledati Lazara Samardžića od koga čekamo da kreira i da bude ključni igrač srpskog tima. Na kraju, očekuje se da Dragan Stojković Piksi krene sa dva napadača, a znamo naravno i koja.

Srbija znači u Leskovcu sa Albanijom igra u sastavu: Petrović - Eraković, Veljković, Pavlović - Živković, Maksimović, A. Stanković, S. Mitrović - Samardžić - Vlahović i A. Mitrović

Tagovi

Srbija Albanija fudbal Dragan Stojković - Piksi

