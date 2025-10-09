FSS se hitno oglasio pred meč Srbija - Albanija: "Hapšenje pokazuje koliko je rizično"

Fudbalski savez Srbije objavio je saopštenje pred meč protiv Albanije u utorak u Leskovcu na stadionu "Dubočica".

Fudbalski savez Srbije oglasio se pred meč protiv Albanije u subotu i ukazao na hapšenje osobe koja je pokušala da unese majice, zastave i kape sa obeležjima terorističke "OVK". Srpska kuća fudbala pružila je punu podršku nadležnim organima u sprovođenju svih bezbednosnih mjera i naglasila da i taj primjer oslikava koliki je stepen rizika.

"Ovaj slučaj još jednom potvrđuje koliki je stepen rizika koji prati ovaj meč, zbog čega će sve mjere bezbjednosti biti sprovedene strogo i bez ikakvog izuzetka. Ulaznice za utakmicu su strogo personalizovane, i neće biti moguć ulazak na stadion ukoliko se ime na ulaznici ne poklapa sa ličnim dokumentom. FSS posebno upozorava da je u pojedinim opštinama juga Srbije uočeno interesovanje za kupovinu ulaznica na crno, te upozoravamo da bi svaka takva kupovina značila bacanje novca, jer na taj način neće biti omogućen ulazak na stadion".

FSS je najavio da će na ulazima biti oduzimani svi predmeti.

"Zbog visokog nivoa kontrole, prilikom ulaska na stadion biće oduzeti svi upaljači, metalni novac i drugi tvrdi predmeti, a kontrola će se sprovoditi na dva punkta. Zbog toga apelujemo na sve navijače koji posjeduju validne ulaznice da dođu ranije, kako bi bez zastoja i u skladu s pravilima mogli da prisustvuju početku utakmice".

"Bezbjednost igrača, službenih lica, navijača i svih učesnika utakmice je apsolutni prioritet Fudbalskog saveza Srbije i državnih organa. FSS poručuje da neće dozvoliti da se dogodi bilo šta što bi ugrozilo odigravanje utakmice i time nanijelo takmičarsku ili finansijsku štetu reprezentaciji, Savezu i državi Srbiji".

"Svi organi reda i mira reagovaće profesionalno, odlučno i bez odlaganja na svaki pokušaj izazivanja incidenta ili narušavanja reda i mira. Fudbalski savez Srbije zahvaljuje svim navijačima na razumijevanju i poziva ih da podrže naš nacionalni tim sportski, dostojanstveno i u duhu fer-pleja".

