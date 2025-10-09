Albanka Đulijana Nura najavila je da će sa zastavom zločinačke OVK da dođe u Leskovac na utakmicu Srbije i Albanije. Tvrdi da već ima kartu...
"Dolazim u Leskovac sa zastavom OVK". To je poruka koju je pred meč Srbije i Albanije poslala poznata albanska rijaliti zvijezda Đulijana Nura. Ona je to uradila u jednoj TV emisiji i tako praktično najavila da sprema provokacije.
Ona je gostujući na jednoj televiziji u Prištini rekla da je nabavila ulaznice za utakmicu jer ima finski pasoš i da će na meč ući sa zastavom OVK. Da li je ovo bila samo izjava za podizanje rejtinga i sa željom da uđe u centar pažnje pred utakmicu ili zaista tako nešto planira, ostaje da se vidi.
"Dolazim u Leskovac sa zastavom OVK": Albanska rijaliti zvijezda provocira pred meč Srbije i Albanije
Oglasila se i na Instagramu i podijelila naslove sa raznih portala koji su pisali baš o ovome i na to je napisala komentar "U Leskovcu će biti crveno-crna zastava, zastava OVK i ja".
Kakva su pravila?
"Dolazim u Leskovac sa zastavom OVK": Albanska rijaliti zvijezda provocira pred meč Srbije i Albanije
Neće biti prodaje ulaznica za meč Srbije i Albanije koji se igra u Leskovcu na stadionu "Dubočica". To znači i da navijači Albanije neće tek tako moći da kupe karte, iako Nura tvrdi da ih već ima.
Ulazak na stadion biće dozvoljen samo uz striktno personalizovane ulaznice i uvid u lični dokument (lična karta ili pasoš), kao i rigorozne bezbjednosne provjere na ulazima, u potpunosti usklađene sa najvišim standardima sigurnosti. Podsjećamo javnost da je u oktobru 2014. godine utakmica između Srbije i Albanije u Beogradu prekinuta, što je dovelo do teških posljedica po reprezentaciju Srbije, uključujući i gubitak plasmana na Evropsko prvenstvo 2016. u Francuskoj", navodi se u saopštenju FSS.