FIFA donijela vanrednu mjeru pred Srbija - Albanija: Svi još pamte dron iz Humske, FSS objavio važno saopštenje

FIFA donijela vanrednu mjeru pred Srbija - Albanija: Svi još pamte dron iz Humske, FSS objavio važno saopštenje

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Utakmica Srbija - Albanija na stadionu "Dubočica" u Leskovcu proglašena je mečom visokog rizika.

FIFA šalje dva komesara za bezbjednost na meč Srbija Albanija Izvor: MN PRESS

Fudbalski savjet Srbije saopštio je da je FIFA proglasila utakmicu protiv Albanije u Leskovcu "mečom visokog rizika". I ne samo krovna fudbalska organizacija, već je i srpska "kuća fudbala", kao i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije takođe dalo utakmici tu ocjenu.

U skladu s tim, FSS je prenio odluku FIFA da ovog puta vanredno uputi u Leskovac na stadion "Dubočica" dvojicu komesara za bezbjednost.

"Njihovo prisustvo jasno potvrđuje značaj i ozbiljnost ovog susreta u bezbjednosnom smislu, ali i dodatno naglašava obavezu svih aktera da se sport stavi u prvi plan", naglasio je FSS.

"Fudbalska javnost još uvek pamti da je prethodni duel ovih reprezentacija u Beogradu, oktobra 2014. godine, prekinut usljed teških incidenata, što je ostavilo duboke posljedice po naš nacionalni tim i srpski fudbal - kako rezultatski, tako i u finansijskom smislu. Upravo zato, imamo posebnu odgovornost da se taj scenario ne ponovi, već da se pokaže da Srbija zna i mora da bude domaćin velikog sportskog događaja u skladu sa najvišim međunarodnim standardima", poruka je Fudbalskog saveza Srbije.

FSS je naglasio i da u saradnici sa policijom, UEFA i FIFA preduzima sve neophodne mjere da bi meč protekao u fer-plej atmosferi, bez incidenata i u duhu sporta.

Utakmica Srbija - Albanija zakazana je za 11. oktobar i izmještena je iz Beograda, sa stadiona "Rajko Mitić", na stadion Dubočice. Srpska reprezentacija ima ogroman takmičarski ulog u tom meču, jer je u pitanju direktan duel u borbi za drugo mjesto na tabeli, koje donosi plasman u baraž za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

Bonus video: Zvižđuci na Marakani za selektora Stojkovića

Pogledajte

00:25
Zvižduci za Dragana Stojkovića Piksija
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Tagovi

fudbal FIFA orlovi Albanija

