Piksi pozvao tri debitanta za meč sa Albanijom: Nova lica u dresu Srbije na ključnoj utakmici

Selektor Dragan Stojković Piksi saopštio je spisak za mečeve sa Andorom i Albanijom.

Izvor: MN PRESS

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi saopštio je spisak igrača na koje računa za kvalifikacione mečeve za Svjetsko prvenstvo 2026. godine protiv Albanije 11. oktobra u Leskovcu i tri dana kasnije sa Andorom u gostima. Reprezentacija Srbije biće na okupu od 6. oktobra u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, istog dana u 11, 00 selektor Dragan Stojković održaće konferenciju za medije.

Na spisku su tri debitanta. Napadač Union Berlina Andrej Ilić je pojačao konkurenciju napred, poslije debija u Premijer ligi u sastavu je i štoper Veljko Milosavljević, a nakon sjajnih igara u Ligi šampiona poziv je dobio i Aleksandar Stanković.

Sin nekadašnjeg kapitena nacionalnog tima Dejana Stankovića blista u dresu Briža i sada će dobiti šansu u najdražem dresu. Ovo je spisak selekcije Srbije: