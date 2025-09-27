"95 odsto sam siguran da dobijamo Albaniju": Rade Bogdanović nahvalio "orlove", o Piksiju ni riječi

Rade Bogdanović je uveren da će Srbija savladati Albaniju u narednom meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Izvor: TV Prva/screenshot

Srbija 11. oktobra igra sa Albanijom u Leskovcu, a pred taj meč se oglasio i Rade Bogdanović. Nekadašnji fudbaler sada je komentarisao nacionalni tim, a za promjenu izostale su kritike na račun selektora Dragana Stojkovića Piksija.

"Jedna od najvažnijih utakmica za ovu generaciju. Možemo i moramo, to je utakmica o kojoj svaki fudbaler mašta. Donosi nam produženje nade za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Utakmica puna adrenalina, protivnik po mjeri. Jedna prosječna ekipa, dobro organizovana, sa dobrim trenerom naša reprezentacija ima bolje individnualce, ali kaskamo kolektivno. Igra se u Leskovcu što je jako bitno. Manji je teren, može da se napravi dobra atmosfera i to su tereni koji nam pašu", rekao je gostujući na "TV Prva" Bogdanović.

Zanimalo je Mariju Savić-Stamenić šta to mora da se mijenja u igri "orlova" i u sastavu kako bi se pokazala bolja igra nego u porazu od Engleske 5:0.

"Vi imate jako kratak je to vremenski period da se nešto veliko mijenja. Najbitnija je koncentracija i disciplina i posvećenost, fokus na toj utakmici koja jako puno donosi. Disciplina i segment koncentracije koje nam je falio na posljednjoj utakmici protiv Engleske. Sada nemamo razlog da strahujemo. Albanija nije Engleska, a Engleske je fudbalska sila. Propustili smo da ih iznenadimo", rekao je on.

"Srbija je tu najbolja u Evropi"

Izvor: MN PRESS

Naglasio je Bogdanović da je Srbija posebno dobra kada je u pitanju zadnja linija tima. Golmani su redom u sjajnoj formi, jedini problem je što će Nikola Milenković biti suspendovan.

"Imamo vrhunske golmane, vrhunskog napadača, kaskamo u srediini i uvijek ide peh Milenković neće moći da igra, jedan od najboljih srpskih fudbalera. Albanija je ključ, ona mora da se dobije i ja sam 95 odsto siguran da ćemo da dobijemo. Ja mislim da nema selekcije u Evropi sa boljim golmanima. I na posljednjoj utakmici uprkos 5:0 Petrović je imao vrhunske odbrane. Duca Vlahović je u golgeterskoj formi i mislim da utakmicu odlučuje individualni kvalitet nekog od naših igrača", rekao je Bogdanović.