logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"95 odsto sam siguran da dobijamo Albaniju": Rade Bogdanović nahvalio "orlove", o Piksiju ni riječi

"95 odsto sam siguran da dobijamo Albaniju": Rade Bogdanović nahvalio "orlove", o Piksiju ni riječi

0

Rade Bogdanović je uveren da će Srbija savladati Albaniju u narednom meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Rade Bogdanović o meču Srbije i Albanije Izvor: TV Prva/screenshot

Srbija 11. oktobra igra sa Albanijom u Leskovcu, a pred taj meč se oglasio i Rade Bogdanović. Nekadašnji fudbaler sada je komentarisao nacionalni tim, a za promjenu izostale su kritike na račun selektora Dragana Stojkovića Piksija

"Jedna od najvažnijih utakmica za ovu generaciju. Možemo i moramo, to je utakmica o kojoj svaki fudbaler mašta. Donosi nam produženje nade za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Utakmica puna adrenalina, protivnik po mjeri. Jedna prosječna ekipa, dobro organizovana, sa dobrim trenerom naša reprezentacija ima bolje individnualce, ali kaskamo kolektivno. Igra se u Leskovcu što je jako bitno. Manji je teren, može da se napravi dobra atmosfera i to su tereni koji nam pašu", rekao je gostujući na "TV Prva" Bogdanović. 

Zanimalo je Mariju Savić-Stamenić šta to mora da se mijenja u igri "orlova" i u sastavu kako bi se pokazala bolja igra nego u porazu od Engleske 5:0. 

"Vi imate jako kratak je to vremenski period da se nešto veliko mijenja. Najbitnija je koncentracija i disciplina i posvećenost, fokus na toj utakmici koja jako puno donosi. Disciplina i segment koncentracije koje nam je falio na posljednjoj utakmici protiv Engleske. Sada nemamo razlog da strahujemo. Albanija nije Engleska, a Engleske je fudbalska sila. Propustili smo da ih iznenadimo", rekao je on. 

"Srbija je tu najbolja u Evropi"

Izvor: MN PRESS

Naglasio je Bogdanović da je Srbija posebno dobra kada je u pitanju zadnja linija tima. Golmani su redom u sjajnoj formi, jedini problem je što će Nikola Milenković biti suspendovan. 

"Imamo vrhunske golmane, vrhunskog napadača, kaskamo u srediini i uvijek ide peh Milenković neće moći da igra, jedan od najboljih srpskih fudbalera. Albanija je ključ, ona mora da se dobije i ja sam 95 odsto siguran da ćemo da dobijemo. Ja mislim da nema selekcije u Evropi sa boljim golmanima. I na posljednjoj utakmici uprkos 5:0 Petrović je imao vrhunske odbrane. Duca Vlahović je u golgeterskoj formi i mislim da utakmicu odlučuje individualni kvalitet nekog od naših igrača", rekao je Bogdanović. 

Pročitajte i ovo:

Tagovi

fudbal Rade Bogdanović orlovi Albanija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC