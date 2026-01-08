logo
Dva odlaska sa Koševa u jednom danu: Bivši golman Vojvodine i omladinac Dinama napustili Sarajevo

Autor Dragan Šutvić
Emil Rockov i Edin Julardžija nisu više članovi bordo tabora.

Emil Rockov i Edin Julardžija napustili Sarajevo Izvor: MN PRESS

Golman Emil Rockov (1995.) i ofanzivni vezista Edin Julardžija (2001.) nisu više članovi Sarajeva, saopštio je premijerligaš sa Koševa, koji je sporazumno raskinuo ugovore sa pomenutim igračima.

Rockov je godinu i po bio član bordo tabora, ali je u međuvremenu samo 10 puta stajao na gol-liniji. Najviše nastupa u karijeri, 145, odradio je u Vojvodini, prošavši prethodno kompletnu omladinsku školu kluba sa Karađorđa.

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Sa druge strane, Julardžija je u Sarajevo stigao u ljeto 2023. godine, s tim što je cijelu prošlu sezonu proveo na pozajmici u Muri. Bivši omladinac zagrebačkog Dinama je za Sarajevo odigrao 39 utakmica, ali je samo dva puta nastupio u tekućoj takmičarskoj godini.

Sarajevo se ove zime rastalo i sa defanzivcem Karlom Butićem, koji karijeru nastavlja u italijanskoj Seriji C, dok su na pozajmice otišli Tarik Kapetanović (Posušje), Bakir Nurković (Bokelj) i Andreja Ristić (Javor).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

