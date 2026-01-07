logo
"Nažuljala" ih klupa na Koševu - Sarajevo poslalo trojac na pozajmice!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Tri igrača na koje uopšte nisu računali na Koševu proslijeđeni na pozajmice.

Dres FK Sarajevo, dres Sarajeva Izvor: Promo/FK Sarajevo

Fudbalski klub Sarajevu u proljećnom dijelu sezone neće računati na Tarika Kapetanovića, Bakira Nurkovića i Andreju Ristića.

Kapetanović je pozajmljen Posušju do kraja sezone, Bakir Nurković proslijeđen je u Bokelj, a Andreja Ristić će na pozajmicu u Javor.

Klub sa Koševa ni u prvom dijelu sezone praktično nije računao na ovaj trojac, praktično su sve vrijeme proveli na klupi, a kada se sabere minutaža sve trojice ne može da se skupi ni 180 minuta, odnosno dvije utakmice.

Najveći dio ove minutaže odnosi se na Kapetanovića koji je odigrao dvije utakmcie za Sarajevo, obje je počeo kao starter, a potom ga nije bilo ni u protokolu.

Andreja Ristić zvanično je upisao 4 nastupa, ali je na terenu proveo svega 18 minuta.

Odigrao je 10 minuta protiv Borca, a potom ušao još tri puta s klupe. Protiv Veleža igrao ej tri minuta, protiv Posušja minut i protiv Rudar Prijedora četiri.

Nurković je još najmanje od svih nosio dres Sarajeva – četiri minute na duelu protiv Posušja.
Uzimajući sve ovo u obzir pozajmice u druge klubove su sasvim logičan potez.

"Klub vjeruje da će ovi angažmani doprinijeti daljem razvoju igrača te im želi mnogo sreće i uspjeha u novim sredinama“, naveli su iz FK Sarajevo.

