Padaju rekordi na Koševu: Za manje od 24 sata Sarajevo dobilo preko 1000 članova

Autor Haris Krhalić
0

Kampanja članstva napreduje odlično.

Stadion Asim Ferhatović Hase, Koševo Izvor: Promo/FK Sarajevo

Fudbalski klub Sarajevo u utorak je pokrenuo kampanju članstva za 2026. godinu, u kojoj će klub sa “Koševa” proslaviti 80 godina postojanja.

Za manje od 24 sata od početka prodaje, tim sa Koševa je već premašio brojku od 1000 registrovanih članova, što predstavlja apsolutni rekord kluba kada je u pitanju prvi dan akcije.

Akcija je počela juče u 13 časova, a trenutni broj članova iznosi 1175.

Cijena godišnje članarine za djecu i odrasle iznosi 25 KM, dok je od ove godine moguće učlaniti i kućne ljubimce po cijeni od 20 KM.

Kako piše Sport1, Sarajevo je 2021. godine prvog dana kamapanje prodali samo 78 karti, dok se prošle godine taj broj popeo na 330.

Tagovi

FK Sarajevo Premijer liga BiH

