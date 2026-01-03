Poznat plan priprema Sarajeva: Četiri ispita za bordo tim u Antaliji

Sarajevo će u Turskoj odraditi četiri kontrolna meča.

Fudbaleri Sarajeva odradiće prvi trening u 2025. godini u ponedjeljak, 5. januara, saopšteno je iz kluba sa Koševa. Prozivka igrača na koje se računa u proljećnom dijelu sezone biće odrađena, baš kao i uvodni trening, u klupskom trening-kampu u Butmiru, a ekipa će do početka proljećnog dijela prvenstva odigrati pet kontrolnih utakmica.

Prva je zakazana za 16. januar, kada će bordo tabor odmjeriti snage sa timom Famosa iz Hrasnice. Preostale četiri provjere biće odrađene u Antaliji, a redom će rivali biti Zorja Lugansk (21. januar), Dunajska Streda (24. januar), Škendija (28. januar) i LNZ Čerkasi (31. januar).

Povratak za Sarajevo planiran je prvog februara, a prvu zvaničnu utakmicu u 2026. godini Sarajevo će odigrati 7. februara pred domaćom publikom protiv Radnika.

Podsjetimo, prvi dio sezone Sarajevo je odradilo na trećem mjestu sa 29 bodova, 14 manje od lidera Borca, dok Zrinjski na drugoj poziciji ima 11 bodova više od Sarajlija.

