FS BiH opet kaznio premijerligaše: Sarajevo prošlo najgore

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine ponovo je kaznio klubove Premijer lige BiH zbog ponašanja navijača.

Izvor: Promo/FK Sarajevo

FS BiH će na ime sankcija koje je uputio klubovima inkasirati 36.500 KM, prenio je "SC Sport".

Najgore je prošlo Sarajevo, koje će kasu Saveza napuniti za 10.500 KM. "Bordo" tim je kažnjen sa 8.500 KM zbog incidenata na derbiju protiv Željezničara (pirotehnika i oblici diskriminacije) i meča protiv Veleža zbog pirotehnike 2.000 KM.

Zrinjski će morati da plati 6.000 KM zbog pirotehnike u derbiju protiv Veleža, a po 5.000 KM kažnjeni su Velež i Željezničar. "Rođene" je koštala pirotehnika protiv Sarajeva, dok je klub sa "Grbavice" kažnjen zbog dešavanja na meču protiv Širokog Brijega.

Banjalučki Borac će takođe morati da plati kaznu od 3.500 KM zbog pirotehnike, Posušje zbog istog razloga hiljadarku manje, dok su Široki Brijeg i dobojska Sloga prošli najbolje - po 2000 KM.

(MONDO)