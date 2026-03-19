Pneumotoraks mijenja izglede u MVP trci: Jokić najbliži diskvalifikaciji, ali svi su ugroženi

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Kejd Kaningem mora na pauzu zbog pneumotoraksa i zato vjerovatno ostaje bez MVP nagrade, ali i ostala četiri kandidata - uključujući i Jokića - blizu su diskvalifikacije.

Kejd Kaningem mora na pauzu ostaje bez MVP titule Izvor: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Jedan od najboljih NBA košarkaša ove sezone Kejd Kaningem mora na dužu pauzu zbog pneumotoraksa, odnosno kolapsa pluća. Posljednji meč Kaningem je odigrao 17. marta protiv Vašingtona, kada je na terenu proveo samo pet minuta, a sada je poznati insajder Šems Čaranija saopštio zabrinjavajuće informacije o njegovom stanju.

"Očekuje se da će odsustvovati sa terena duži vremenski period", navodi više izvora za ESPN, ali ne precizira se da li to znači mjesec dana, dva mjeseca ili možda kraj sezone za fantastičnog igrača.


U odnosu na ozbiljnost njegovog stanja, to bi moglo da promijeni i ambicije Detroita za ovu sezonu. Pistonsi su trenutno najbolji tim Istoka, imaju skor 49-19, odnosno četiri pobjede su ispred Bostona. Do kraja regularnog dijela sezone ostalo je dovoljno mečeva da se i to preokrene u korist Seltiksa, ako se Kaningem ne vrati brzo na teren.

Kejd Kaningem jedan je od kandidata za MVP nagradu ove sezone, a ova povreda mogla bi da ga izbaci iz konkurencije. Do sada je propustio šest utakmica, a pravila su takva da ako još 12 puta ne nastupi - automatski će biti diskvalifikovan iz trke za MVP priznanje.

Njegovoj ekipi ostalo je da odigra još 14 utakmica ligaškog dijela sezone, što znači da Kaningem mora da se vrati ranije ako želi da se bori sa Jokićem, Šejom Gildžes-Aleksanderom i drugima...

Besmisleno pravilo koje je NBA liga donijela kako bi spriječila košarkaše da "odmaraju" u nevažnim utakmicama moglo bi da joj se obije o glavu jer svi glavni kandidati za MVP nagradu - imaju isti problem.

Jokić je tako propustio 16 utakmica i na dvije je daleko od diskvalifikacije iz ove nagrade, Viktor Vembanjama je propustio 15, Šej Gildžes-Aleksander i Luka Dončić su propustili po 12, a jasno je da je peti favorit za titulu najkorisnijeg u NBA ligi - Kaningem - najbliži tome da bude otpisan.

Može da se desi da niko od pet najvećih kandidata za MVP priznanje ne bude u mogućnosti da dobije nagradu zbog pravila, pa bi ono vjerovatno išlo recimo u ruke Donovana Mičela iz Klivlenda.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka NBA liga

