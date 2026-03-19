"Nije tačno to što piše u medijima": GM Monaka otkrio zašto je Spanulis napustio tim

Generalni menadžer Monaka Oleksij Jefimov otkrio je detalje evroligaša - kako se klub rastao sa Vasilisom Spanulisom, zbog čega je nastao razdor sa Majkom Džejmsom i koji su dalji planovi Kneževa.

Situacija u Monaku nije sjajna i neprestano se smjenjuju vijesti o problemima Kneževa. Generalni menadžer Oleksij Jefimov otkrio je zašto se klub rastao sa Vasilisom Spanulisom, sa kojim je prošle sezone stigao do finala Evrolige, kako je nastao razdor sa Majkom Džejsom, bivšim MVP elitnog takmičenja, ali i kakvi su planovi Monaka, sad kad je država samo privremeno preuzela garancije za opstanak kluba.

"To je realnost profesionalnog sporta. Periodi nestabilnosti neminovno imaju posljedice, kako na terenu, tako i van njega. Ono što je sada važno jeste kako klub odgovori na ovu situaciju", rekao je generalni menadžer Monaka u razgovoru za "BasketNews"

"Želim da se zahvalim Kneževini Monako na podršci. Projekat je dobio ne samo finansijsku pomoć, već i značajnu institucionalnu podršku, koja je svima pružila neophodnu sigurnost. Takođe želim da se zahvalim našim sponzorima, koji su stali uz klub u ovom ključnom trenutku i čak unaprijed uplatili dio sponzorskih sredstava. Mojoj zahvalnosti pridružuju se i privatni donatori koji su, iako ostajući iza scene, pomogli klubu u ovom kritičnom trenutku.

Takođe želim da se zahvalim našim igračima, trenerima i osoblju, uključujući i honorarne saradnike, koji su sa velikim profesionalizmom podnijeli ovaj pritisak. Posebnu zahvalnost dugujemo našim navijačima. Njihova podrška, povjerenje i vjera su bili nevjerovatni. Svi koji su dio ovog kluba dijele istu ambiciju: da se Monako takmiči na najvišem nivou i predstavlja Kneževinu sa ponosom."

Šta se dogodilo sa Vasilisom Spanulisom?

Vasilis Spanulis zapravo je prvi koji je napustio klub, dok su igrači ostali u timu. Grčki trener riješio je da se rastane sa ekipom u kojoj je stigao prethodne sezone, kao zamjena za Sašu Obradovića.

"Razlaz Monaka sa Spanulisom u medijima često se predstavlja kao posljedica finansijske nestabilnosti kluba, uz tvrdnje da je situacija narušila svakodnevno funkcionisanje do te mjere da više nije mogao da nastavi rad. Vasilis je vrhunski profesionalac i Monako će mu uvijek biti zahvalan na ulozi koju je imao u vođenju kluba do prvog finala Evrolige u istoriji jednog francuskog tima. Bili smo veoma blizu osvajanja trofeja i taj trenutak će zauvek ostati dio istorije kluba.

Kao i mnogi veliki takmičari, Vasilis je neko ko stalno procjenjuje okolnosti oko sebe, kako na terenu, tako i van njega. Donio je ličnu odluku koju poštujemo. Ono što mogu jasno da kažem jeste da njegov odlazak nije posljedica jednog jedinog problema niti jednostavne priče. Ovakve odluke su uvijek rezultat više faktora, a naš fokus kao kluba sada je da nastavimo rad i ambiciju koji su nas doveli na taj nivo", poricao je generalni menadžer bilo kakve insinuacije vezane za legendarnog košarkaša.

Kakav je odnos kluba sa Majkom Džejmsom?

Incident Majka Džejmsa i Elija Okoba bio je glavna vijest, ali i nedelju dana kasnije još izaziva interesovanje.

"Mislim da je najbolji odgovor dat na terenu. Samo dva dana nakon incidenta, tokom utakmice protiv Šolea, kada je Eli pao u prvoj četvrtini, Majk je bio prvi koji je dotrčao da mu pomogne da ustane. Kasnije, u drugom poluvremenu, Eli je učinio potpuno isto za Majka. To govori sve. Kao što je i sam Majk rekao, oni su 'braća' i potpuno su fokusirani na to da zajedno vode tim", rekao je Jefimov.

