Miško Ražnatović se slikao sa Igorom Kokoškovim i zaintrigirao navijače Crvene zvezde, dok njihov tim traži novog trenera.
Dok Crvena zvezda aktivno traži trenera, poznati srpski agent Miodrag Ražnatović slikao se sa srpskim stručnjakom Igorom Kokoškovim (54). Objavio je fotografiju sa njihove večere u jednom restoranu, uz poruku: "Vidimo se uskoro".
Dok se sve glasnije govori o dolasku Ibona Navara u Zvezdu, Kokoškov je jedan od trenera koji se dovode u vezu sa crveno-bijelima. Bivši selektor Srbije početkom aktuelne sezone je vodio Anadolu Efes, ali je brzo napustio Istanbul, u kojem je u sezoni 2020/21 vodio i Fenerbahče.
Kokoškov je slobodan trener i pretpostavka je da je jedan od trenera čiji dolazak Zvezda razmatra ovog jleta, poslije kraja neuspješne sezone i rastanka sa Sašom Obradovićem.
Miško Ražnatović u društvu sa srpskim trenerom: Ima li to veze sa Crvenom zvezdom?
Kokoškov u srpskoj klupskoj košarci nije radio od kada je devedesetih napustio mlade kategorije Partizana i otišao u Ameriku, gdje je od 2000. bio asistent u stručnim štabovima u NBA ligi.
Krajem prošle decenije, posle istorijskog uspjeha sa Slovenijom i osvajanja Eurobasketa 2017, postao je i samostalni NBA trener vodeći Finiks Sanse u sezoni 2018/19.
Prethodnih godina srpski stručnjak iz Banatskog Brestovca bio je asistent u Dalasu, Bruklinu i Atlanti, u kojoj je radio od 2023. do 2025. godine.
(MONDO)