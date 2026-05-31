Miško Ražnatović u društvu sa srpskim trenerom: Ima li to veze sa Crvenom zvezdom?

Miško Ražnatović se slikao sa Igorom Kokoškovim i zaintrigirao navijače Crvene zvezde, dok njihov tim traži novog trenera.

Izvor: Instagram/misko4raznatovic

Dok Crvena zvezda aktivno traži trenera, poznati srpski agent Miodrag Ražnatović slikao se sa srpskim stručnjakom Igorom Kokoškovim (54). Objavio je fotografiju sa njihove večere u jednom restoranu, uz poruku: "Vidimo se uskoro".

Dok se sve glasnije govori o dolasku Ibona Navara u Zvezdu, Kokoškov je jedan od trenera koji se dovode u vezu sa crveno-bijelima. Bivši selektor Srbije početkom aktuelne sezone je vodio Anadolu Efes, ali je brzo napustio Istanbul, u kojem je u sezoni 2020/21 vodio i Fenerbahče.

Kokoškov je slobodan trener i pretpostavka je da je jedan od trenera čiji dolazak Zvezda razmatra ovog jleta, poslije kraja neuspješne sezone i rastanka sa Sašom Obradovićem.

Kokoškov u srpskoj klupskoj košarci nije radio od kada je devedesetih napustio mlade kategorije Partizana i otišao u Ameriku, gdje je od 2000. bio asistent u stručnim štabovima u NBA ligi.

Krajem prošle decenije, posle istorijskog uspjeha sa Slovenijom i osvajanja Eurobasketa 2017, postao je i samostalni NBA trener vodeći Finiks Sanse u sezoni 2018/19.

Prethodnih godina srpski stručnjak iz Banatskog Brestovca bio je asistent u Dalasu, Bruklinu i Atlanti, u kojoj je radio od 2023. do 2025. godine.

Bonus video:

Pogledajte 01:49 Igor Kokoškov isteran sa utakmice Pariz - Efes Izvor: arena 4 premium Izvor: arena 4 premium

(MONDO)