logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Miško Ražnatović u društvu sa srpskim trenerom: Ima li to veze sa Crvenom zvezdom?

Miško Ražnatović u društvu sa srpskim trenerom: Ima li to veze sa Crvenom zvezdom?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Miško Ražnatović se slikao sa Igorom Kokoškovim i zaintrigirao navijače Crvene zvezde, dok njihov tim traži novog trenera.

Misko raznatovic i igor kokoskov na veceri Izvor: Instagram/misko4raznatovic

Dok Crvena zvezda aktivno traži trenera, poznati srpski agent Miodrag Ražnatović slikao se sa srpskim stručnjakom Igorom Kokoškovim (54). Objavio je fotografiju sa njihove večere u jednom restoranu, uz poruku: "Vidimo se uskoro".

Dok se sve glasnije govori o dolasku Ibona Navara u Zvezdu, Kokoškov je jedan od trenera koji se dovode u vezu sa crveno-bijelima. Bivši selektor Srbije početkom aktuelne sezone je vodio Anadolu Efes, ali je brzo napustio Istanbul, u kojem je u sezoni 2020/21 vodio i Fenerbahče.

Kokoškov je slobodan trener i pretpostavka je da je jedan od trenera čiji dolazak Zvezda razmatra ovog jleta, poslije kraja neuspješne sezone i rastanka sa Sašom Obradovićem.

Kokoškov u srpskoj klupskoj košarci nije radio od kada je devedesetih napustio mlade kategorije Partizana i otišao u Ameriku, gdje je od 2000. bio asistent u stručnim štabovima u NBA ligi.

Krajem prošle decenije, posle istorijskog uspjeha sa Slovenijom i osvajanja Eurobasketa 2017, postao je i samostalni NBA trener vodeći Finiks Sanse u sezoni 2018/19.

Prethodnih godina srpski stručnjak iz Banatskog Brestovca bio je asistent u Dalasu, Bruklinu i Atlanti, u kojoj je radio od 2023. do 2025. godine.

Bonus video: 

Pogledajte

01:49
Igor Kokoškov isteran sa utakmice Pariz - Efes
Izvor: arena 4 premium
Izvor: arena 4 premium

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Miško Ražnatović Igor Kokoškov KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC