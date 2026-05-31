Banjalučani ponovo šampioni Srbije: Istorijska sezona krunisana novom titulom

Odbojkaški klub invalida Banjaluka nastavio je dominaciju u sjedećoj odbojci i odbranio titulu šampiona Srbije.

Izvor: OKI Banjaluka

Na završnom turniru u Kikindi, Banjalučani su ostvarili dvije ubjedljive pobjede maksimalnim rezultatom 3:0 protiv domaćeg OKI Feniks iz Kikinde i beogradskog KSO Smeč, čime su još jednom potvrdili kvalitet i kontinuitet vrhunskih rezultata, prenio je RTRS.

Do novog pehara ekipa je stigla sigurnom i disciplinovanom igrom, demonstrirajući zašto već godinama spada među najbolje klubove regiona u sjedećoj odbojci.

Nakon osvajanja titule, svoje zadovoljstvo nije krio tehničar Aleksandar Đurić.

“Iza nas je još jedna izuzetno uspješna sezona. Pokazali smo karakter, zajedništvo i kvalitet tokom cijele godine. Odbraniti titulu uvijek je teže nego osvojiti je prvi put, zbog čega ovaj uspjeh ima posebnu težinu. Ponosan sam na svoje saigrače i sve ljude koji su bili uz klub”, istakao je Đurić.

Trener Draško Madžar naglasio je da je rezultat plod predanog rada tokom cijele sezone.

“Momci su još jednom pokazali koliko vrijede. Tokom cijele godine radili smo ozbiljno i posvećeno, a titula šampiona Srbije samo je potvrda svega što smo uradili. Čestitam igračima na velikom uspjehu i na još jednoj medalji u izuzetno bogatoj sezoni”, rekao je Madžar.

Na sjajne rezultate kluba osvrnuo se i predsjednik Novak Grbić, istakavši da je iza OKI Banjaluka jedna od najuspješnijih sezona u istoriji.

“Ova titula predstavlja krunu sezone iz snova. Osvojili smo prvenstvo Republike Srpske, Kup Republike Srpske, Srebrnu Evroligu, osvojili srebrnu medalju u Zlatnoj Evroligi, a sada smo ponovo i prvaci Srbije. To je rezultat predanog rada igrača, stručnog štaba i svih prijatelja kluba koji nas podržavaju. Ovi uspjesi pokazuju da OKI Banja Luka s pravom pripada evropskom vrhu sjedeće odbojke”, naglasio je Grbić.

Osvojenom titulom u Kikindi, Banjalučani su na najljepši način stavili tačku na sezonu za pamćenje. Nakon trofeja u Republici Srpskoj i evropskih medalja, šampionski pehar Srbije stigao je kao šlag na tortu, potvrđujući da je OKI Banjaluka trenutno jedan od najuspješnijih sportskih kolektiva osoba sa invaliditetom u regionu.

(MONDO, RTRS)