Horor na proslavi San Antonija: Mladić pao sa vozila, ljekari konstatovali moždanu smrt

Navijač San Antonija pao iz vozila i doživio kobne povrede glave.
Tokom proslave osvajanja titule šampiona NBA Zapadne konferencije u San Antoniju, jedan navijač tog tima pao je sa vozila i doživio strašne povrede glave. U kritičnom je stanju i doktori su konstatovali moždanu smrt.
Nepovratni prestanak svih moždanih aktivnosti nastupio je od siline udarca koji je pretrpio u prisustvu svojih rođaka. Hitno su ga odveli u bolnicu i nažalost, doktori nisu mogli da učine mnogo. Izvor iz policije prenio je "San Antonio ekspres njuzu" da neće preživjeti.
"Policija San Antonija izražava saučešće porodici, prijateljima i najbližima koje je pogodila ova tragedija. Incident je mogao da bude spriječen", navedeno je u saopštenju nadležnih.
"Ovaj slučaj bi trebalo da bude važan podsjetnik da je bezbjednost u javnosti odgovornost koju svi dijelimo. Pozivamo sve koji slave da prate pravila u saobraćaju, da ostanu unutar vozila i da prate instrukcije saobraćajaca, oni su tu da bi svi ostali bezbjedni", saopšteno je.
San Antonio je ostvario istorijski uspjeh eliminisavši Oklahomu, aktuelnog NBA šampiona, a ogroman broj navijača slavio je taj uspjeh, dok iščekuje predstojeće veliko finale protiv Njujork Niksa.
Bonus video:
(MONDO)