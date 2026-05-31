Horor na proslavi San Antonija: Mladić pao sa vozila, ljekari konstatovali moždanu smrt

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Navijač San Antonija pao iz vozila i doživio kobne povrede glave.

Navijac san antonija pao i dozivio povrede mozga na proslavi Izvor: Dustin Safranek / Zuma Press / Profimedia

Tokom proslave osvajanja titule šampiona NBA Zapadne konferencije u San Antoniju, jedan navijač tog tima pao je sa vozila i doživio strašne povrede glave. U kritičnom je stanju i doktori su konstatovali moždanu smrt.

Nepovratni prestanak svih moždanih aktivnosti nastupio je od siline udarca koji je pretrpio u prisustvu svojih rođaka. Hitno su ga odveli u bolnicu i nažalost, doktori nisu mogli da učine mnogo. Izvor iz policije prenio je "San Antonio ekspres njuzu" da neće preživjeti.

"Policija San Antonija izražava saučešće porodici, prijateljima i najbližima koje je pogodila ova tragedija. Incident je mogao da bude spriječen", navedeno je u saopštenju nadležnih.

"Ovaj slučaj bi trebalo da bude važan podsjetnik da je bezbjednost u javnosti odgovornost koju svi dijelimo. Pozivamo sve koji slave da prate pravila u saobraćaju, da ostanu unutar vozila i da prate instrukcije saobraćajaca, oni su tu da bi svi ostali bezbjedni", saopšteno je.

San Antonio je ostvario istorijski uspjeh eliminisavši Oklahomu, aktuelnog NBA šampiona, a ogroman broj navijača slavio je taj uspjeh, dok iščekuje predstojeće veliko finale protiv Njujork Niksa.

Šmekerski potez Nikole Jokića
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

San Antonio NBA liga

