Partizan je donio odluku da putuje u Dubai na finalnu seriju ABA lige

Izvor: MN PRESS

ABA liga će dobiti šampiona, samo ostaje pitanje hoće li to biti Partizan ili Dubai. Iz Humske su se oglasili povodom finala regionalnog takmičenja i potvrdili gdje će se igrati utakmice. Iako je u polufinalnoj seriji postojao problem u vezi sa Dubaijem i održavanjem mečeva u Koka-Kola areni, crno-bijeli su riješili da prihvate put na Bliski istok.

"Partizan će u finalne borbe za odbranu regionalne šampionske titule krenuti iz Dubaija, da bi se nakon dvije uvodne utakmice serija preselila u Beogradsku arenu. 'Parni valjak' je uvažio bezbjednosne garancije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kojim je potvrđeno da se finale može igrati na način da ni jedan tim ne bude u podređenom položaju usled vankošarkaških dešavanja.

Vidi opis Oglasio se Partizan pred finale ABA lige: Poznato gdje će se igrati mečevi sa Dubaijem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Kao najtrofejniji klub u regionu, Partizan nikada nije birao gdje će izaći na megdan, već se uvijek i svuda borio za čast i pobjedu! Tako će biti i ovog puta. U kratkoj istoriji međusobnih duela, crno-bijeli do sada nisu savladali Dubai u gostima, ali vjera u crno-bijeli tim govori da će i tom nizu doći kraj.

Delegacija KK Partizan kreće na put u utorak. Prva dva duela su na programu 4. i 6. juna u Dubaiju, nakon čega se finalna serija od 10. juna seli u Beogradsku arenu", naveo je Partizan.