logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oglasio se Partizan pred finale ABA lige: Poznato gdje će se igrati mečevi sa Dubaijem

Oglasio se Partizan pred finale ABA lige: Poznato gdje će se igrati mečevi sa Dubaijem

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Partizan je donio odluku da putuje u Dubai na finalnu seriju ABA lige

KK Partizan putuje u Dubai na finale ABA lige Izvor: MN PRESS

ABA liga će dobiti šampiona, samo ostaje pitanje hoće li to biti Partizan ili Dubai. Iz Humske su se oglasili povodom finala regionalnog takmičenja i potvrdili gdje će se igrati utakmice. Iako je u polufinalnoj seriji postojao problem u vezi sa Dubaijem i održavanjem mečeva u Koka-Kola areni, crno-bijeli su riješili da prihvate put na Bliski istok.

"Partizan će u finalne borbe za odbranu regionalne šampionske titule krenuti iz Dubaija, da bi se nakon dvije uvodne utakmice serija preselila u Beogradsku arenu. 'Parni valjak' je uvažio bezbjednosne garancije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kojim je potvrđeno da se finale može igrati na način da ni jedan tim ne bude u podređenom položaju usled vankošarkaških dešavanja.

Kao najtrofejniji klub u regionu, Partizan nikada nije birao gdje će izaći na megdan, već se uvijek i svuda borio za čast i pobjedu! Tako će biti i ovog puta. U kratkoj istoriji međusobnih duela, crno-bijeli do sada nisu savladali Dubai u gostima, ali vjera u crno-bijeli tim govori da će i tom nizu doći kraj.

Delegacija KK Partizan kreće na put u utorak. Prva dva duela su na programu 4. i 6. juna u Dubaiju, nakon čega se finalna serija od 10. juna seli u Beogradsku arenu", naveo je Partizan. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

ABA liga KK Partizan KK Dubai

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC