Proslavljeni srpski odbojkaš Vladimir Grbić još jednom je javno pružio podršku Novaku Đokoviću

Izvor: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković imao je idealnu šansu za 25. grend slem titulu u karijeri, s obzirom na to da nije bilo glavnih favorita na Rolan Garosu. Međutim, ispao je u trećem kolu turnira. Proslavljeni srpski odbojkaš Vladimir Vanja Grbić još jednom je riješio da javno podrži tenisku legendu, pa je na društvenim mrežama napisao nekoliko riječi o Novaku Đokoviću.

"Bez obzira na rezultat, tvoj nastup na terenu je najvažniji. Nadam se da ćemo te gledati kako igraš onoliko dugo koliko u tome uživaš i nadam se da će to biti još dugo vremena. Gledati te kako igraš jeste kao posmatrati umjetnost u pokretu. Ne prestaj da inspirišeš mlađe. Nastavi da gradiš svoje nasljeđe", napisao je Vanja Grbić uz video na kojem su neki od najljepših poteza Novaka Đokovića na Rolan Garosu.

Srpski teniser je bio ostao jedini osvajač grend slem titule na Rolan Garosu, pošto je Janik Siner neslavno i neočekivano završio takmičenje u drugom kolu. Put do trofeja nije bio lak, a jasno je da je mladi Brazilac Žoao Fonseka odigrao najbolji meč u karijeri, pa je poslije zaostatka od 2:0 u setovima uspio da preokrene meč u svoju korist i izbaci favorita i svog idola.

Navijači u Srbiji, ali i širom svijeta silno su željeli još jedan Novakov grend slem, 25. kojem se nadaju još od 2023. Međutim, ljubitelji tenisa moraće još malo da sačekaju na spektakl, a nema sumnje da Đoković i dalje ima "tu vatru u sebi". Na kraju krajeva, i sam je poslije poraza rekao da će svaki rival morati da se namuči protiv njega.

Vidi opis Vanja Grbić se oglasio zbog Novaka Đokovića: "Gledati te kako igraš je kao umjetnost u pokretu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

"Normalno je da imaš nove mlade tenisere koji su gladni, dinamični, brzi, eksplozivni... Jedan od njih je Fonseka i znamo da ima izuzetno brzu igru, talentovan je i kompletan igrač, i danas je pokazao da ima potencijal za najveće mečeve. Svaka čast na tome kako se ponašao i kako je igrao u presudnim trenucima", rekao je Novak.

"Ne vjerujem da sam ja tu nešto mnogo griješio, koliko je on izvanredno odigrao. Svaka mu čast. Ostaje žal i razočaranje. Ja sam u trećem setu pao energetski i to je to, šta da radim...

Volio bih da imam 19 godina na terenu, ali tako je kako je. Gurao sam ga skoro pet setova. Ko god da igra na grend slemovima protiv mene, mora da me pobijedi, neće sigurno tek tako dobiti meč. S tim se uvijek mogu ponositi. Ta viteška nit i borba, taj duh vuka koji nosim je uvijek prisutan - pa makar igrao na jednoj nozi, neću se predati. Ako me neko pobijedi na ovaj način, reći ću svaka čast, zaslužio je, ali ja sigurno neću tek tako pustiti meč", rekao je Novak Đoković.