logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Muta opsovao, pa počeo da nabraja trenere Zvezde: "Četvorica? To ne rade veliki klubovi"

Muta opsovao, pa počeo da nabraja trenere Zvezde: "Četvorica? To ne rade veliki klubovi"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Srpski trener Miroslav Muta Nikolić govorio je o situaciji u Crvenoj zvezdi i Partizanu, a posebno o činjenici da su crveno-bijeli promijenili čeitiri trenera u jednoj sezoni

Miroslav Nikolić o trenerima Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Srpski trener Miroslav Muta Nikolić bio je vidno nezadovoljan situacijom u Partizanu i Crvenoj zvezdi. "Vječiti" su završili takmičenje u Košarkaškoj ligi Srbije, a to nije jedino iznenađenje koje su evroligaši priredili navijačima - sezone nisu bile ni izbliza onakve kakve su se očekivale, uslijedile su i brojne promjene - trenera, igrača, a samim tim i tenzije u srpskoj košarci.

"Crno-bijeli su odigrali sa 'dva i po' stranca, da ne spominjem Žofrija Lovernja, koji je dobio naš pasoš. Da ne komentarišem izbor Đoana Penjaroje, ali oni nemaju domaće igrače na tom nivou, koji su kadri da osvoje neku titulu, uz sve poštovanje pomenutih. Zvezda tu stoji malo bolje.

Ali, pogledajte Spartak i oni imaju tri dobra stranca, ali i kvalitetne domaće igrače i ove iz regiona, poput Igora Drobnjaka. Ne bih ulazio konkretnije u izbor stranaca u slučaju 'vječitih'", rekao je Muta Nikolić u razgovoru za Sport klub.

Očekivalo se više od Partizana s obzirom na to da tim Đoana Penjaroje igra znatno bolje u posljednje vrijeme. S druge strane, očekivalo se i od Crvene zvezde da makar odlazak Saše Obradovića bude šok-terapija, ali ni to se nije dogodilo. Spartak je po ko zna koji put došao glave timu sa Malog Kalemegdana.

"Tek je takav potez skroz pogrešan. Pa, sezona im je trajala do petka uveče, a 'uspjeli' su da promijene četvoricu trenera - Janis Sferopulos, pa Tomislav Tomović, Saša Obradović i za kraj Milan Tomić. Ma, daj da se ne zaj*******, pa veliki klubovi to ne rade. Treneri se ne mijenjaju toliko zbog loših rezultata, već više kada se izgubi kontakt sa igračima, kada puknu te veze", zaključio je Muta Nikolić.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Partizan Miroslav Nikolić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC