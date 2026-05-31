Prvi čovjek TSC Janoš Žemberi istakao da bi Žarko Lazetić bio trener da je ekipa opstala u Superligi Srbije.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub TSC iz Bačke Topole prije nekoliko godina igrao je kvalifikacije za Ligu šampiona, a naredne sezone takmičiće se u Prvoj ligi Srbije. Nakon grupnih faza Lige Evrope i Konferencijske lige čekaju ih okršaji sa filijalama Crvene zvezde i Partizana, gostovanje Naftagasu iz Elemira i ostalim srpskim drugoligašima. Čelnici TSC već prave analize šta je rađeno pogrešno i planove za budućnost, a jedan koji je propao otkrio je Janoš Žemberi!

Da je TSC uspio da izbori opstanak u elitnom rangu srpskog fudbala, na klupu tima iz Bačke Topole vratio bi se Žarko Lazetić, najbolji trener u istoriji kluba. Nekadašnji fudbaler Partizana pravio je fantatične rezultate sa TSC-om, a priliku za drugi mandat dobio bi jer trenutno nema posao.

"Ima više njih koji mi se sviđaju, ali igračka karijera nije garancija za trenersku karijeru. Ima nešto zbog čega mi je posebno žao što smo ispali: da smo opstali u ligi, sad bismo vjerovatno imali Žarka Lazetića za trenera! On nije prošao u pregovorima sa Tuluzom i vjerovatno bismo ga sad ponovo imali za trenera i sve bi nam bilo mnogo lakše. Zbog toga mi je najviše krivo što nismo ostali u ligi. Ali nije realno da bude tu za Prvu ligu. Sa Sivićem smo igrali otvorenih karata, odmah smo mu rekli, da ako ostanemo u ligi, prvi izbor je Lazetić. Ako on ne bude htio, onda bi Tomislav ostao, jer je uradio korektan posao u plej-autu, ali cilj nije ostvaren. Sad moram da budem pametan, da ne pogriješim prilikom izbora. Više puta smo pogriješili u posljednje vrijeme, sad nas je i malo strah da nam se ne desi opet", rekao je Janoš Žemberi za "Mozzart Sport".

Vidi opis "Vratili bismo Žarka Lazetića u TSC": Žemberi otkrio kako je propao ambiciozni plan u Bačkoj Topoli Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Sve analize na kraju neuspješne sezone u Bačkoj Topoli kreću od trenera. A kada se priča o trenerima, mora i o Žarku Lazetiću koji je postavio temelje za najveće uspjehe u klupskoj istoriji. Ne čudi što sada nedostaje i Žemberiju i klubu iz Bačke Topole.

"Jeste, zato što Žarko nije bio samo trener, nego i menadžer, na neki način sportski direktor. Njegovim odlaskom nismo izgubili samo trenera, nego i nekoga ko nam je jako dobro skautirao igrače. Odlaskom i nekih fudbalera, nama je krenuo haos. Neko misli da smo štedjeli, ali nismo, dovodili smo odlične igrače, samo što neke nismo pogodili, neki su podbacili… Kako je ranije sve bilo dobro, sve se dobro poklopilo, sada se tako sve okrenulo protiv nas. Sve do posljednjeg kola. Nevjerovatno je kako može od devet stvari da osam da krene loše", ispričao je prvi čovjek TSC.

Prethodne dvije sezone obilježili su veliki promašaji čelnika kluba iz Bačke Topole. Kad god se birao trener, nešto je urađeno pogrešno - najviše pri izboru Deana Klafurića i Darija Kalezića, stručnjaka koji nisu bili dobro upoznati sa srpskim fudbalom.

"Doveli smo Darija Kalezića, za kojeg smo mislili da će da nas oplemeni. Iza njega je bilo 35 godina rada u Holandiji, osvojio je Ligu šampiona sa U19 timom, bio trener u Den Hagu, nije bio neki čovjek bez posla. On je malo potcijenio ligu, što se desilo i kada smo doveli Klafurića sezonu ranije. I on je mislio da je ova liga slabija i odmah su počeli da se ređaju šamari. Možda je liga slabija, ali je specifična. Prema Kaleziću smo bili baš strpljivi, a on nikako nije uspijevao da se adaptira. Nekako se nije pogodila ni hemija. Recimo, Kalezić je ušao u rat sa Degenekom. Nisu pričali. Kapiten i trener. To je u startu nama bilo 'minus pet' bodova, ako ne i deset. A, na kraju smo ispali za 'pola' boda", zaključuje Žemberi.