Tomislav Sivić opet u Superligi Srbije

Iskusni stručnjak Tomislav Sivić dobio je novi posao u elitnom rangu srpskog fudbala.

Godinama je TSC iz Bačke Topole važio za jedan od najboljih srpskih timova, ali to trenutno nije realnost u Superligi. Ponovo će se ekipa sa sjevera boriti za opstanak u elitnom rangu, a u toj borbi ništa im neće biti zagarantovano jer bodovno nisu predaleko od zone ispadanja.

Zbog toga su u Bačkoj Topoli procijenili da je na klupi potrebno provjereno ime, neko ko yna da bije bitke u najjačem rangu srpskog fudbala. Kako prenosi "Mozzart Sport", novi trener TSC-a bie iskusni Tomislav Sivić (59), stručnjak sa zavidnom karijerom u Srbiji.

Sivić je dogovorio saradnju sa klubom iz Bačke Topole do kraja tekuće sezone, a nakon narednih sedam mečeva treba da se vidi da li će ostati na klupi. Ukoliko izbori opstanak, Sivić će automatski sebi obezbijediti i produženje ugovora sa klubom koji je prije samo nekoliko godina mnogo obećavao.

Sada je situacija drugačija, pa im je neophodno Sivićevo iskustvo. Njega, na sreću, ima mnogo! Tokom karijere Tomislav Sivić je radio na Farskim Ostrvima, u Spartaku iz Subotice, Smederevu, Voždovcu, Hajduku iz Kule, nekoliko mađarskih timova, nekoliko kategorija reprezentacije Srbije, pa onda u Novom Pazaru, Radničkom iz Niša, Železničaru iz Pančeva, Mladosti iz Lučana i u svakom od tih klubova po još jednom.

Kako se TSC muči sa trenerima?

Tokom prethodnih desetak godina klub iz Bačke Topole samo dva puta u potpunosti pogodio sa trenerima kojima je ukazao šansu. Svojevremeno je veoma dobar posao radio sada pokojni Zoltan Sabo, a kasnije je još veće uspjehe bilježio Žarko Lazetić koji je kasnije napravio i internacionalnu karijeru.

Između mandata Zoltana Saba i Žarka Lazetića na klupi tima iz Bačke Topole kratko je sjedio Mladen Krstajić, a kao prelazno rješenje i Mirko Jovanović. Kasnije je TSC angažovao još i Deana Klafurića, Jovana Damjanovića, Slavka Matija, Darija Kalezića i na kraju Nemanju Miljanovića kojem je nakon "probnog" perioda ukazana šansa.

Od posljednje šestorice trenera koji su sjedili na klupi TSC-a, nijedan nije uspio da sakupi više od 30 utakmica. Gledajući Evropu najbolje rezultate imao je Damjanović, ali je njegovom timu falilo kontinuiteta u domaćem prvenstvu. Sa druge strane, Matić je bio dobar u domaćem prvenstvu ali se iz Bačke Topole preselio u Niš nakon samo 15 mečeva.

