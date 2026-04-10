Prava "ljepotica" na Karaburmi: OFK Beograd se vratio na svoj stadion uz spektakl

Navijači su u lijepom broju popunili stadion OFK Beograda na Karaburmi i uz pjesmu i bakljadu dočekali su svoje miljenike.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

OFK Beograd vratio se na "Omladinski stadion" na Karaburmi poslije pune dvije godine i zaigrao je prvi put pod reflektorima. Na "umivenom" stadionu, koji je ekipa MONDA prva obišla poslije rekonstrukcije, vidjeli smo zanimljivu utakmicu OFK Beograda i Radnika na kojoj nažalost ipak nije bilo golova.

"Radnik je obezbijedio plej-of, mi smo to uradili kolo prije. Trudili smo se da odigramo dobro. Rival je imao veliku odgovornost zbog bodova. Dobro smo igrali, mogli smo da postignemo gol. Generalno, prije svega, mogli smo da uživamo u jako lijepom ambijentu. Mnogo nam znači što smo se vratili na naš stadion, uprava kluba uradila je veliki posao. Čestitam Radniku i mom dragom kolegi na svemu što rade", rekao je Jovan Damjanović.

Iako njegova ekipa nije pobijedila, fudbaleri su stigli da proslave povratak na Karaburmu sa navijačima, kojima je srce puno što je "romantika" ponovo kod kuće.

Predrag Ranđelović, novi trener Radnika, zadovoljan je partijom svojih momaka: "Drago mi je što se OFK Beograd vratio na Omladinski stadion. Srpski fudbal je dugo čekao da se ovo desi. Poslije ispadanja iz Superlige, brzo smo se vratili. Onda smo nastavili da pravimo za nas sjajne rezultate. Ne mogu da vam opišem sreću u svlačionici i radost naših igrača. Nismo završili prvenstvo, ali se već okrećemo selekciji igrača za sljedeću sezonu. mogu reći da smo završili plasmanom u plej-of, ali se okrećemo narednoj sezoni, selekciji igrača. Ostvarili smo sve naše planove", kazao je on.

OFK Beograd je sa šestog mjesta i sa 40 bodova ušao u plej-of - i Evropa mu je daleko najmanje 11 bodova - dok je Radnik osmi i ima bod manje od "romantičara".