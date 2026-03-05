logo
"Poslije meča sa Partizanom sam vruće glave spomenuo Zvezdu": Milan Rodić se pravda zbog izjave iz Humske

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Milan Rodić se oglasio poslije izjave koju je dao i uputio je javno izvinjenje navijačima OFK Beograda zbog svojih riječi.

Milan Rodić Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

OFK Beograd šokirao je Partizan u Humskoj (2:2), a oba gola dao je bivši fudbaler Crvene zvezde Milan Rodić. Poslije ta dva pogotka je srpski fudbaler "pecnuo" crno-bijele i rekao da je to "njegov mali poklon Zvezdi u borbi za titulu".

Poslije njegovih riječi nastala je "bura" u javnosti, bilo je raznih komentara od strane navijača, pa je zbog svega toga defanzivac "romantičara" odlučio da se oglasi i da uputi javno izvinjenje.

"Dosta se podiglo 'prašine' u javnosti poslije pobjede protiv Partizana i moje izjave. Bilo je to vruće glave, odmah poslije meča gdje sam spomenuo bivši klub. Sportska javnost dobro zna tok moje karijere, gdje sam postigao najveće uspjehe i gdje sam započeo svoje fudbalske korake. Sa Karaburme sam se otisnuo u fudbalski svijet, bio kapiten omladinske selekcije, zatim prvotimac i ne želim da se dovodi u pitanje moja ljubav prema OFK Beogradu. Poštujem klub, navijače, ove boje i zajedno sa svojim saigračima se okrećem novim izazovima. Imamo odličnu atmosferu u timu, želimo da nastavimo sa pobjedama", poručio je Rodić u saopštenju.

Podsjetimo, Rodić je prošao kroz omladinsku školu OFK Beograda, tu je počeo i profesionalnu karijeru, pa je otišao u Rusiju. Igrao je za Zenit, pa bio na pozajmicama u Nižnjem Novgorodu i u Krila Sovjetov, pa je 2017. godine došao u Zvezdu i tu je proveo osam godina. Sezonu je proveo u Cirihu prije povratka na Karaburmu.

