"Vratio se Roda": Sad je i zvanično, Milan Rodić ponovo u dresu OFK Beograda

Srpski fudbaler Milan Rodić vratio se u OFK Beograd

Izvor: MN PRESS

Karaburma je ponovo dom Milana Rodića (34). Poslije gotovo 13 godina, iskusni lijevi bek obukao je dres OFK Beograda, kluba u kojem je započeo profesionalnu karijeru i napravio prve ozbiljne korake u seniorskom fudbalu.

Nekadašnji reprezentativac Srbije nedavno je raskinuo saradnju sa Cirihom, a povratak u Srbiju realizovan je veoma brzo. Dogovor sa Romantičarima postignut je bez zastoja, pa je Rodić odlučio da posljednju fazu bogate karijere provede upravo u domaćem prvenstvu - Superligi.

Posebnu simboliku nosi činjenica da će u OFK Beogradu ponovo dijeliti bok sa Markom Gobeljićem, sa kojim je godinama činio prepoznatljiv tandem u dresu Crvene zvezde, za koju je igrao od 2017. pa sve do 2025. Rodić je od 2010. do 2013. Rodić je upisao 80 nastupa za prvi tim OFK Beograda, prije nego što je karijeru nastavio u Rusiji, nastupajući za Zenit, kao i na pozajmicama u Volgi i Krilima Sovjetov. Nakon toga uslijedio je povratak u Srbiju i prelazak u redove crveno-bijelih.

Novi početak na Karaburmi obilježen je i zanimljivom objavom kluba - OFK Beograd predstavio je povratak Rodića kroz video u kojem Saša Marković i Marko Gobeljić poručuju "vratio se Roda", uz dobro poznat zvuk iz serije "Vratiće se rode".