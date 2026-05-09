Navijački "rat" na Maksimiru! Bed Blu Bojsi provocirali Torcidu, pa skandirali: "Neka svako dijete mrzi Partizan"

Autor Dragan Šutvić
Navijači Dinama iz Zagreba i Hajduka iz Splita su u prvom planu tokom derbija na Maksimiru.

Bed Blu Bojsi Torcida provokacije na derbiju Izvor: Natasa Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Dinama i Hajduka igraju posljednji derbi ove sezone na "Maksimiru", u 34. kolu hrvatskog prvenstva. Domaćin vodi na poluvremenu sa 1:0, a kako utakmica nema rezultatski značaj, na tribinama se vodi navijački rat.

Tim iz Zagreba je već odavno osigurao titulu, dok su Splićani sigurni na drugoj poziciji. Navijači su očekivano bili u prvom planu, a najvatrenije pristalice Dinama "Bed Blu Bojsi" su isprozivali "Torcidu" zbog prijateljskih odosa sa "Grobarima".

 "Domoljublje samo je fasada, vi volite Partizan i navijače Rada", pisalo je na koreografiji na kojoj je grb Torcide zamijenjen grbom Rada.

Uslijedio je odgovor "Torcide": "Dok vi palite krijesove, mi palimo Maksimir".

To nije sve, pošto je domaćin sa razglasa puštao pjesme: "E moj druže beogradski" od Filma i Jure Stublića, kao i "Nek živi ljubav" od Srebrnih krila. Maksimirom se orilo "Nek živi ljubav, nek se budi dan, neka svako dijete mrzi Partizan".

