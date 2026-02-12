Hajduk kažnjen zbog ponašanja Torcide: Palili navijačke "trofeje" otete u Tuzli i uzvikivali parole

Hajduk iz Splita kažnjen je zbog ponašanja navijača svog kluba - pogrdnih povika upućenih Srbima i transparenta na utakmici

Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Navijači Hajduka iz Splita su u 21. kolu SHNL-a protiv Slavena Belupa na Poljudu, na utakmici u kojoj su slavili 2:0, imali priliku da se obrate i navijačima Crvene zvezde. Parole koje su uzvikivali i transparent koji su pokazali i obred koji su izveli kasnije je sankcionisani, javljaju tamošnji mediji.

Na stadionu se orilo "za dom spremni" i "ubij Srbina", a onda su navijači podigli i transparent "mi smo bandu preko Drine u tri pi**e materine". I tu nije bio kraj, pošto su potom i zapalili sve ono što su prije oko tri sedmice zaplijenili od navijača Crvene zvezde u Tuzli. Članovi Torcide palili su kape, šalove, majice Delija, ali će klub zbog ispada navijača na kraju snositi veliku kaznu.

Bizaran postupak Hrvata biće naplaćen - zbog paljenja pirotehnike sljeduje 6.500 evra, zbog rasizma i drugih oblika diskriminacija, a prema članu 87. Disciplinskog pravilnika, Hajduk će isplatiti još 15.000 evra. Na kraju, ukupno će ekipa iz Splita morati da plati 21.500 evra.

Međutim, Hajduk bi mogao da ispašta i u nastavku lige, koja zbog ponavljanja prekršaja propisuje nešto veće novčane kazne. "Klub čiji navijači počine prekršaj iz stavka 1. ovog člana biće kažnjena: novčanom kaznom od najmanje 2.000 evra. U slučaju ponavljanja ovog prekršaja klub će biti kažnjen novčanom kaznom od najmanje 2.660 evra.

U slučaju daljnjeg ponavljanja klub će biti kažnjen: novčanom kaznom od najmanje 4.000 evra, - djelomičnim zatvaranjem stadiona i novčanom kaznom od najmanje 1.330 evra ili određenim brojem utakmica bez prisutnosti navijača i novčanom kaznom od najmanje 1.330 evra", navodi se.

Kako stoje stvari, Hajduk bi u nastavku takmičenja mogao da ostane i bez publike, u slučaju da se slični prekršaji ponove.