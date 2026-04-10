Srpski sudija izbačen iz fudbala na devet mjeseci: Dejan Nedić dobio žestoku kaznu

Zbog svađe sa kolegama, poznati sudija Dejan Nedić izbačen je iz fudbala na devet mjeseci.
Nekadašnji fudbalski sudija Dejan Nedić, koga smo prethodnih godina upamtili kao sudijskog analitičara sa RTS-a, izbačen je iz fudbala na devet mjeseci. To je odluka koju je donijela Disciplinska i etička komisija u sistemu Fudbalskog saveza Srbije (FSS), objavio je "Sport Klub".
Razog je sukob sa kolegama, superligaškim sudijama Momčilom Markovićem i Urošem Stojkovićem, koji se dogodio 25. januara u Sportskom centru Stara Pazova.
Odluka je prvostepena i podležna je žalbi drugostepenom organu, a kazna teče od 11. februara, kada je Nedić podnio ostavku na mjesto kontrolora suđenja i na sve ostale fudbalske funkcije. On u predstojećem periodu neće biti angažovan kao kontrolor suđenja niti će učestvovati u radu organa FSS čiji je član, dok takođe neće moći da se kandiduje ni za predsjednika FS Beograda, o čemu se ranije spekulisalo.