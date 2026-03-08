Trener u naletu bijesa šamarao i udario pesnicom mladu sutkinju u Italiji

Iz Italije su stigle neprihvatljive vijesti i to iz amaterske lige do 17 godina.

Na utakmici amaterske lige za omladince u Italiji dogodila se izuzetno neprijatna situacija u susretu 28. kola između Nuova La Sale i Đovanetu Saroka. Trener Đovanetua iz Saroke nekoliko puta udario je pomoćnog sudiju, a u pitanju je bila djevojčica od 17 godina.

U amaterskoj ligi do 17 godina, trener gostiju fizički je napao djevojčicu. Riječ je o muškarcu starom oko 50 godina, koji je zbog odluke sudije da dosudi aut za domaći tim počeo da vrijeđa maloljetnu djevojku. Potom je bio isključen, ali se vratio na teren i tri puta joj udario šamar, a potom ju je uradio i pesnicom.

Slučaj je ubrzo dospio u središte dešavanja, a reagovali su i nadležni organi, pa je treneru izrečena suspenzija od pet godina. Prema ljekarskom izvještaju u pitanju su tjelesne povrede, za koje je predviđeno 45 dana oporavka. Sramni potez je propratila i Sudijska organizacija Italije.

"Italijansko udruženje sudija izražava duboko ogorčenje i indignaciju zbog teškog slučaja nasilja koji se dogodio tokom utakmice omladinskog prvenstva, u kojem je napadnuta sutkinja, djevojka od samo 17 godina", navodi se u saopštenju, u vezi sa ozbiljnim incidentom koji se dogodio.

"Prema onome što je navedeno u službenim zapisnicima, sudija je najprije bila izložena protestima i uvredama od strane predstavnika kluba nakon što nije dosuđen aut. Nakon što je isključen, funkcioner je reagovao nasilno, udarivši mladu sudiju najprije nekoliko puta šamarima u lice, a zatim i pesnicom dok je djevojka pokušavala da se udalji. Napad je prouzrokovao tjelesne povrede sa prognozom oporavka od 45 dana.

Udaranje sudije uvijek predstavlja težak prekršaj. Kada je riječ o 17-godišnjoj djevojci koja je bila angažovana da sudi utakmicu mladih, to prevazilazi sve granice sportske i ljudske civilizacije. Nedopustivo je da se neko ko ima edukativnu i odgovornu ulogu u sportu ponaša na tako nasilan i nedoličan način. Još je teže što se takav incident dogodio na fudbalskom terenu za mlade, koji bi prije svega trebalo da bude mjesto obrazovanja, poštovanja i razvoja", stoji u saopštenju.

