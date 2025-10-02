Prijedorčanin sudi derbi na "Koševu" a arbitar iz Gradiške "krajiški derbi"

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine odredio je službena lica za predstojeće 10. kolo Premijer lige BiH, a najviše pažnje privlače mečevi Sarajeva i Zrinjskog, odnosno "krajiški derbi" između Rudara Prijedor i Borca.

Derbi kola između Sarajeva i Zrinjskog, koji se igra u ponedjeljak 6. oktobra od 18 sati na stadionu "Koševo", povjeren je sudiji Luki Bilbiji iz Prijedora. Njegovi pomoćnici biće Ivo Maglica iz Livna i Slobodan Vukosav iz Trebinja, dok je četvrti arbitar Ernis Džemidžić iz Goražda.

VAR tehnologiju nadgleda Antonio Tomić iz Kreševa, uz asistenciju Ermina Sivca iz Zenice. Delegat utakmice biće Damir Šarić iz Tuzle, a posmatrač suđenja Željko Marić iz Doboja.

Još jedan derbi zakazan je za dan ranije, 5. oktobra, kada će se u Prijedoru sastati Rudar i Borac. Glavni sudija tog susreta biće Dragan Kesić iz Gradiške. Pomoćnici su Damir Lazić (Brčko) i Davor Maksimović (Doboj), a četvrti arbitar Dražen Marić iz Bijeljine.

VAR sudija je Dragan Todić (Doboj), dok će AVAR biti Aleksandar Njegomirović iz Prnjavora. Delegat susreta je Ilija Smiljanić iz Nove Topole, a posmatrač suđenja Midhat Arnautović iz Tuzle.

Podsjetimo, oba meča imaju veliki takmičarski značaj. Sarajevo i Zrinjski tradicionalno donose neizvjesnost i veliku gledanost, dok susret u Prijedoru nosi lokalni rivalitet i borbu Borca za sam vrh tabele.

Raspored 12. kola Premijer lige BiH

Petak, 3. oktobar 2025.

19:00 | HŠK Posušje - NK Široki Brijeg (Mateo Musa)

Subota, 4. oktobar 2025.

20:45 | FK Velež - FK Sloga Doboj (Amin Efendić)

Nedjelja, 5. oktobar 2025.

17:00 | FK Radnik - FK Željezničar (Frano Jelić)

19:45 | FK Rudar Prijedor - FK Borac (Dragan Kesić)

Ponedjeljak, 6. oktobar 2025.

18:00 | FK Sarajevo - HŠK Zrinjski (Luka Bilbija)







