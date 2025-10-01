Meho Kodro: Ne primam platu u Veležu, tu sam jer volim klub

Nakon "prozivke" Šemsudina Hasića, nekadašnjeg predsjednika Veleža, oglasio se Meho Kodro, stručni savjetnik "rođenih".

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Situacija u Veležu nije dobra, Mostarci su osmi na tabeli Premijer lige BiH sa sedam bodova iz devet utakmica. Sve je kulminiralo nakon poraza od Zrinjskog u gradskom derbiju (3:1).

Hasić je tada prozvao Kodru rekavši da treba preuzeti odgovornost za katastrofalno stanje u mostarskom klubu, a sada je stigao i odgovor.

Kodro je u izjavi za "Mostarski.ba" rekao da je lako pričati izvana i da treba da se razjasne neke stvari.

"UO Veleža na čelu sa predsjednikom Rahimićem me zamolio prije tri mjeseca da im pomognem oko organizacije sportskog segmenta u klubu. Ja sam to prihvatio na jedno određeno vrijeme jer volim Velež. Moja uloga je savjetodavna i od samog starta sam rekao da ne mogu prihvatiti nijednu drugu ulogu u klubu zbog mojih privatnih obaveza. Ne primam platu u Veležu, niti me to interesuje. Nisam došao da gradim karijeru, niti da zarađujem novac u klubu, jedini interes koji ja imam je taj da pomognem, koliko budem mogao, da Velež bude bolji nego što je sada".

Smatra da davati lekcije iz drugog plana prije svega šteti interesima kluba i slabi pokušaje pozitivnih promjena.

"Svi koji vole Velež, a mogu i hoće nešto pomoći sa svojim dobronamjernim idejama i savjetima neka se obrate predsjedniku ili UO, da se napravi sastanak i da vidimo kako možemo da ojačamo naš klub", dodao je Kodro.

