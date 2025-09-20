logo
Trijumf Sarajeva nad Veležom, povreda Adema Ljajića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Sarajevo je savladalo Velež u osmom kolu Premijer lige BiH pogocima Adema Ljajića i Mihaela Mlinarića.

Sarajevo Velež PL BiH osmo kolo Izvor: Facebook/FK Sarajevo

Poslije dva uzastopna poraza, "bordo" tim je s imperativom pobjede ugostio mostarski Velež u osmom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine i zabilježio vrijedan trijumf.

SARAJEVO - VELEŽ 2:0 (1:0)

Već na samom početku utakmice na "Koševu", Adem Ljajić je izbjegao ofsajd zamku i pogodio mrežu Mostaraca - 1:0.

Pogodak je najprije priznat, pa poništen, da bi onda nakon nekoliko minuta VAR provjere ustanovljeno da je nekadašnji reprezentativac Srbije ipak bio u dozvoljnoj poziciji.

Mogli su izabranici Husrefa Musemića i da udvostruče prednost u 18. minutu kada je Mihael Mlinarić uposlio Frensisa Kjerema, a internacionalac iz Gane šutirao iskosa pored stative.

Potom se dogodio veliki peh za Sarajevo: Ljajić se povrijedio u 33. minutu i morao je da napusti igru, a umjesto njega ušao je Đorđević.

Mogli su "rođeni" u 40. minutu da stignu do izjednačenja ali je golman Sarajeva odbranio udarac Nermina Haskića iz izgledne situacije, pa se na odmor otišlo sa prednošću domaćina.

Na samom početku drugog dijela Sarajevo je udvostručilo prednost.

Pogriješili su gosti na oko 30 metara od gola, Georgi Gulijašvili je s lijeve strane ubacio u kazneni prostor, a tamo je Mlinarić rutinski završio akciju i poslao loptu u mrežu - 2:0.

Ipak, iz poštovanja prema bivšem klubu nije proslavio pogodak.

Potom su Mostarci polako uspostavili ravnotežu i inicijativu na "Koševu" s namjerom da smanje rezultat, a dobru priliku propustio je rezervista Ajdin Nukić u 68. minutu kada mu je golman Sanin Mušija odbranio šut sa ivice kaznenog prostora.

Moglo je Sarajevo u 87. minutu da "ovjeri" pobjedu u situaciji dva na jedan Kjereme je katastrofalno pogriješio u dodavanju prema Gulijašviliju, pa je propala šansa.

Sarajevo: Mušija, Guliašvili (K), Mlinarić, Kjereme, Jović, Džata, Krdžalić, Ristovski, Cimirot, Kuprešak i Ljajić. Trener: Husref Musemić

Velež: Karić, Šerbećić, Abdulah, Kuzmanović, Hrkać (K), Vehabović, Šarić, Karjašević, Pidro, Babić i Ziljkić. Trener: Goran Sablić



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

FK Sarajevo FK Velež fudbal Adem Ljajić Premijer liga BiH

