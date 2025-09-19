Sarajevo u donjem dijelu tabele, a ide paklen raspored: Duel sa Veležom prvi u nizu derbija!

Bordo tim nalazi se tek na osmoj poziciji na tabeli pred duele sa Veležom, Željezničarom i Zrinjskim.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Fudbaleri Sarajeva nalaze se u rezultatskoj krizi, zahvaljujući kojoj se nalaze u donjem dijelu prvenstvene tabele.

Bordo tim je u prvih sedam utakmica upisao čak četiri poraza, koliko je uknjižio za cijelu prošlu sezonu. Uz to, sarajevski klub je uknjižio dvije pobjede i remi, pa je u ovom trenutku tek osmi na tabeli, tik iznad ekipa koje su u zoni ispadanja (Posušje i Rudar Prijedor).

Odmah iznad Sarajeva, uz isti broj bodova, nalazi se Velež, sa kojim će Sarajlije odmjeriti snage sutra uveče (18.30) na Koševu.

"Sutra je utakmica dva kluba svjetle tradicije i velike istorije i treba da bude privilegija onome ko je učesnik tog derbija. Kroz generacije smo odigrali puno utakmica, veliki broj kvalitetnih igrača je igrao u oba kluba i navijači su imali šta da vide", rekao je trener Sarajeva Husref Musemić, nastavivši:

"Situacija u kojoj se nalazimo nije nimalo prijatna. Ni mi ni Velež nismo startovali onako kako smo planirali. Velež je imao više krizu rezultata nego igre, a mi imamo bodovni saldo kakav imamo. Poštovanje Veležu u svakom pogledu, ali nama odgovara samo pobjeda i nadam se da ćemo uspjeti da dođemo do nje. Pozivam i navijače da dođu i da nam pomognu, jer je i igračima podrška potrebna."

Pojedini mediji u FBiH objavili su da je Zoran Mamić, brat Zdravka Mamića, jedan od mogućih članova najuže uprave sarajevskog kluba u budućem periodu.

"Ne vjerujem da ja mogu puno toga reći o tome. Svako ko može da pomogne klubu u bilo kom segmentu je dobrodošao, pa tako i Zoran Mamić. Više od toga ja ne mogu da kažem."

Duel sa Veležom samo je početak paklenog niza za izabranike Husrefa Musemića, koji će sedam dana kasnije gostovati Željezničaru u vječitom sarajevskom derbiju, dok će potom u prvoj oktobarskoj utakmici dočekati Zrinjski.

PREMIJER LIGA BiH – 8. kolo

Subota (20. septembar):

Sarajevo – Velež (18.30)

Borac – Radnik (20.45)

Nedjelja (21. septembar):

Sloga Meridian – Posušje (13.00)

Široki Brijeg – Željezničar (15.00)

Zrinjski – Rudar Prijedor (19.45)







