logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Musemić se poslije Banjaluke nervirao i u Mostaru: Sarajevo griješilo, Zrinjski surovo kažnjavao za trijumf u derbiju!

Musemić se poslije Banjaluke nervirao i u Mostaru: Sarajevo griješilo, Zrinjski surovo kažnjavao za trijumf u derbiju!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Zrinjski nadigrao Sarajevo i slavio u odgođenom derbiju prvog kola.

PLBIH Zrinjski pobijedio Sarajevo 2-0 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Fudbaleri Zrinjskog i Sarajeva konačno su odigrali odgođeni derbi prvog kola Premijer lige BIH, a on je pripao mostarskim "plemićima".

Josip Ćuže i Matej Šakota pogađali su za pobjedu Zrinjskog 2:0 i još jedan izgubljeni derbi Sarajlija.

U Banjaluci je bordo tim „stradao“ , bilo je 5:1, ali gotovo jednako se nervirao Husref Musemić i u srijedu uveče u Mostaru, gdje je sa ivice terena gledao katastrofalne greške svojih izabranika, koje su ih skupo koštale.

Vodeći gol djelo je Josipa Ćužea, ali i poklon ljetošnjeg pojačanja Sarajeva, Grigorea Turde. Rumunski defanzivac u desetom minutu bukvalno je dodao loptu u noge Ćužeu, nakon čega smo vidjeli dupli pas i dodavanje petom Nemanja Bilbije, te rutinski pogodak Ćužea u suprotni ugao za vođstvo Zrinjskog 1:0.

Najbolju, pa slobodno rečeno i jedinu šansu u prvom poluvremenu Sarajevo je imalo u 42. minutu kada je Ristovski vukao kontranapad i dodao do Keremeaa, a njegov šut Karačić je odbranio nogom.

Imao je Zrinjski priliku u sudijskoj nadoknadi prvog dijela da udvostruči vođstvo. Ćuže je skočio pored Đorđevića i šutirao glavom, ali lopta odlazi iznad prečke.

Za razliku od derbiju protiv Borca u Banjaluci kada je indisponiranog Džatu sa žutim kartonom ostavio u igri, ovog puta zamijenio ga je tokom pauze sa Gojkom Cimirotom, ali nije njegova ekipa dobro otvorila ni drugo poluvrijeme.

Naime, "plemićima" je nešto manje od deset minuta u nastavku bilo dovoljno za novi pogodak.

Nakon dva udarca Nemanje Bilbije u 54. minutu sjevnuo je kontranapad Zrinjskog koji je lijepim lob udarcem preko golmana završio Šakota za 2:0.

Ispostavilo se da je ovim pogotkom Zrinjski završio posao protiv Sarajeva, koje je osim dva derbija ove sezone izgubilo i od Sloge, te odigralo neriješeno sa Radnikom.

Zrinjski i Sarajevo imaju po sedam bodova, s tim da Mostarci imaju dvije utakmice manje.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

HŠK Zrinjski FK Sarajevo Premijer liga BiH fudbal Husref Musemić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC