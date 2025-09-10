Musemić se poslije Banjaluke nervirao i u Mostaru: Sarajevo griješilo, Zrinjski surovo kažnjavao za trijumf u derbiju!

Zrinjski nadigrao Sarajevo i slavio u odgođenom derbiju prvog kola.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Fudbaleri Zrinjskog i Sarajeva konačno su odigrali odgođeni derbi prvog kola Premijer lige BIH, a on je pripao mostarskim "plemićima".

Josip Ćuže i Matej Šakota pogađali su za pobjedu Zrinjskog 2:0 i još jedan izgubljeni derbi Sarajlija.

U Banjaluci je bordo tim „stradao“ , bilo je 5:1, ali gotovo jednako se nervirao Husref Musemić i u srijedu uveče u Mostaru, gdje je sa ivice terena gledao katastrofalne greške svojih izabranika, koje su ih skupo koštale.

Vodeći gol djelo je Josipa Ćužea, ali i poklon ljetošnjeg pojačanja Sarajeva, Grigorea Turde. Rumunski defanzivac u desetom minutu bukvalno je dodao loptu u noge Ćužeu, nakon čega smo vidjeli dupli pas i dodavanje petom Nemanja Bilbije, te rutinski pogodak Ćužea u suprotni ugao za vođstvo Zrinjskog 1:0.

Najbolju, pa slobodno rečeno i jedinu šansu u prvom poluvremenu Sarajevo je imalo u 42. minutu kada je Ristovski vukao kontranapad i dodao do Keremeaa, a njegov šut Karačić je odbranio nogom.

Imao je Zrinjski priliku u sudijskoj nadoknadi prvog dijela da udvostruči vođstvo. Ćuže je skočio pored Đorđevića i šutirao glavom, ali lopta odlazi iznad prečke.

Za razliku od derbiju protiv Borca u Banjaluci kada je indisponiranog Džatu sa žutim kartonom ostavio u igri, ovog puta zamijenio ga je tokom pauze sa Gojkom Cimirotom, ali nije njegova ekipa dobro otvorila ni drugo poluvrijeme.

Naime, "plemićima" je nešto manje od deset minuta u nastavku bilo dovoljno za novi pogodak.

Nakon dva udarca Nemanje Bilbije u 54. minutu sjevnuo je kontranapad Zrinjskog koji je lijepim lob udarcem preko golmana završio Šakota za 2:0.

Ispostavilo se da je ovim pogotkom Zrinjski završio posao protiv Sarajeva, koje je osim dva derbija ove sezone izgubilo i od Sloge, te odigralo neriješeno sa Radnikom.

Zrinjski i Sarajevo imaju po sedam bodova, s tim da Mostarci imaju dvije utakmice manje.



