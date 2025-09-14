logo
POLUVRIJEME: Sjajan derbi na Pecari, Široki Brijeg – Sarajevo 2:1!

Autor Dragan Šutvić
0

Vidjeli smo tri pogotka u prvom poluvremenu!

Premijer liga BiH Široki Brijeg Sarajevo Izvor: FK Sarajevo

Jedan od derbija sedme premijerligaške runde igra se na Pecari, gdje Široki Brijeg nakon prvog dijela ima minimalnu prednost protiv Sarajeva (2:1).

Do vođstva je ekipa Deana Klafurića stigla u ranoj fazi meča, odnosno u osmom minutu.

Poslije kornera sa lijeve strane, lopta je na suprotnoj stativi stigla do Posaveca, koji je iz neposredne blizine šutirao preko prečke.
Međutim, rukom je u ranijoj fazi napada igrao Momodu Đata, pa je sudija Dražen Marić iz Bijeljine nakon poziva iz VAR sobe i gledanja snimka dosudio penal, koji je u pogodak pretvorio Mato Stanić.

Preuzela je nakon toga inicijativu gostujuća ekipa i u narednih dvadesetak minuta dva puta zaprijetila. Gulijašvili je u 17. minutu sa svega nekoliko metara šutirao iz voleja, ali je bio neprecizan, dok je desetak minuta kasnije poslije centaršuta Kuprešaka glavom šutirao Mlinarić, šutiravši tik pored lijeve stative.

Kazna za promašaje stigla je u 44. minutu. Odličnu akciju Širokog Brijega i prizeman centaršut sa lijeve strane krunisao je Kristijan Sesar, da bi se u posljednjim sekundama prvog dijela, u četvrtom minutu nadoknade, bordo tim vratio u život.

Gulijašvili je kontrolisao loptu na lijevoj strani, a potom je poslao na drugu stranu terena gdje ju je prihvatio Kuprešak, koji je udarcem glavom prepolovio zaostatak svog tima pred odlazak na pauzu.

Uskoro opširnije...

(mondo.ba)

Tagovi

Premijer liga BiH NK Široki Brijeg FK Sarajevo fudbal

