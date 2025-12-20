Entoni Džošua slomio vilicu Džejku Polu!

Entoni Džošua je nanio teške povrede Džejku Polu u njihovom međusobnom meču u Majamiju.

Američki bokser i jutjuber Džejk Pol (28, 185) izgubio je borbu protiv Britanca Entonija Džošue (36, 198) brutalnim nokautom dvostrukog šampiona svijeta i olimpijskog šampiona. Udarci čuvenog teškaša bili su tako snažan da je Pol doživio prelom vilice i ostao bez zuba.

Odmah poslije borbe u Majamiju, Pol je morao da bude hospitalizovan.

"Operacija je prošla dobro, hvala vam za ljubav i podršku. Ugrađene su mi dvije titanijumske pločice sa svake strane. Neki zubi su izvađeni. Moram da budem na tečnoj ishrani sedam dana", napisao je Pol dok je ležao u bolničkom krevetu.

Nekoliko sati ranije, objavio je svoj rendgenski snimak na kojem se vidi da je doživio tešku povredu.

"Dvostruki prelom vilice. Dajte mi Kanela (Alvareza) za 10 dana", napisao je Pol iz bolnice.

Iako je to bila izuzetno bolna noć za njega, Pol ju je sjajno naplatio i zaradiće navodno 92 miliona dolara, odnosno 78,5 miliona evra.

Mnogi bokserski stručnjaci osudili su što se uopšte održala borba, jer je u startu bilo jasno koliki je Džošua favorit i zbog svog kvaliteta, iskustva, kao i zbog toga što je daleko krupniji od njega.

"To će biti cirkuska borba i nadam se da neće biti potrebeda Pola odvedu u bolnicu odmah poslije toga", napisao je komentator "Gardijana" Donald Mekre i ispostaviće se - najavio ono što su mnogi znali da će se dogoditi.

