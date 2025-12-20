logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Entoni Džošua slomio vilicu Džejku Polu!

Entoni Džošua slomio vilicu Džejku Polu!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Entoni Džošua je nanio teške povrede Džejku Polu u njihovom međusobnom meču u Majamiju.

Entoni Džošua slomio vilicu Džejku Polu Izvor: Instagram/jakepaul

Američki bokser i jutjuber Džejk Pol (28, 185) izgubio je borbu protiv Britanca Entonija Džošue (36, 198) brutalnim nokautom dvostrukog šampiona svijeta i olimpijskog šampiona. Udarci čuvenog teškaša bili su tako snažan da je Pol doživio prelom vilice i ostao bez zuba.

Odmah poslije borbe u Majamiju, Pol je morao da bude hospitalizovan.

"Operacija je prošla dobro, hvala vam za ljubav i podršku. Ugrađene su mi dvije titanijumske pločice sa svake strane. Neki zubi su izvađeni. Moram da budem na tečnoj ishrani sedam dana", napisao je Pol dok je ležao u bolničkom krevetu.

Nekoliko sati ranije, objavio je svoj rendgenski snimak na kojem se vidi da je doživio tešku povredu.

"Dvostruki prelom vilice. Dajte mi Kanela (Alvareza) za 10 dana", napisao je Pol iz bolnice.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Iako je to bila izuzetno bolna noć za njega, Pol ju je sjajno naplatio i zaradiće navodno 92 miliona dolara, odnosno 78,5 miliona evra.

Mnogi bokserski stručnjaci osudili su što se uopšte održala borba, jer je u startu bilo jasno koliki je Džošua favorit i zbog svog kvaliteta, iskustva, kao i zbog toga što je daleko krupniji od njega.

"To će biti cirkuska borba i nadam se da neće biti potrebeda Pola odvedu u bolnicu odmah poslije toga", napisao je komentator "Gardijana" Donald Mekre i ispostaviće se - najavio ono što su mnogi znali da će se dogoditi.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Boks Entoni Džošua Džejk Pol

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC