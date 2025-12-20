logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Entoni Džošua nokautirao Džejka Pola: Završen najveći bokserski spektakl godine

Entoni Džošua nokautirao Džejka Pola: Završen najveći bokserski spektakl godine

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Legendarni bokser Entoni Džošua opravdao ulogu favorita.

Entoni Džošua nokautirao Džejka Pola Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Meč koji je izazvao potpuno različita mišljenja među ljubiteljima boksa završen je onako kako je većina i očekivala - nekadašnji osvajač zlatne medalje na Olimpijskim igrama i kasnije dvostruki svjetski šampion Entonio Džošua nokautom u šestoj rundi završio je borbu protiv bivšeg jutjubera Džejka Pola, inače često osporavanog zbog svoje želje da pravi karijeru u profesionalnom sportu.

Jedan od najatraktivnijih, a svakako i najskupljih mečeva ove godine, donio je baš ono što su akteri željeli. O borbi se pričalo danima, za nju su se zainteresovali i oni koji inače ne prate boks, ali to nije mnogo pomoglo Džejku. Kada je trebalo zadavati udarce u ringu, on je bio gotovo bespomoćan i uspijevao je tek da okrzne svojevremeno najboljeg teškaša na planeti. Sa druge strane, Entoni Džošua je pokazao zavidnu formu, a rivala je udarao kao maljem.

Kvota na pobjedu Džejka Pola u ovom meču išla je čak do devet, što jasno pokazuje da niko nije pretjerano vjerovao u njegove kvalitete. I stvarno je tako - Džošua je daleko kvalitetniji, iskusniji, viši, teži... Ma, šta god da kažemo, bićemo u pravu. Pokušao je Džejk Pol barem da ga isprovocira, ali ni u tome nije uspio, pa je Entoni nakon nešto opreznijeg starta meča počeo da dijeli časove boksa i pokazuje kako to inače radi jedan od najboljih u svojoj generaciji.

Džejk Pol se više puta teturao po ringu, padao na koljena i hvatao se za donji dio opreme Entonija Džošue kao dijete za maminu suknju. Uspijevao je da se pridigne, ali tek toliko da dobije seriju novih udaraca, prije nego što je u šestoj od predviđenih osam rundi svima postalo jasno da više ne može. Možda je moglo da bude gotovo i mnogo brže, ali je Džošua vjerovatno taktizirao kako se ne bi opekao na početku, dok je i sa marketinške strane dobro što nije sve bilo gotovo u prvim minutima.

Kada smo kod marketinga, treba istaći da je oko 185 miliona gledalaca pratilo ovu borbu preko striming platformi, a obojica boksera su prihodovala oko 100 miliona američkih dolara od ove borbe. Pa, ne djeluje loše - iako će vam mnogi reći da su okršaji nekadašnjeg svjetskog šampiona i nekadašnjeg jutjubera "ruganje" bokserskoj tradiciji.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Boks Entoni Džošua Džejk Pol

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC