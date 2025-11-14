Bio najbolji teškaš na svijetu, sada pao zbog kokaina: Džozef Parker uhvaćen nekoliko sati pred meč

Džozef Parker pao na testu i pred njim je potencijalno veoma duga suspenzija.

Izvor: Steven Paston, PA Images / Alamy / Profimedia

Nekad najbolji teškaš na svijetu Džozef Parker navodno je pao na testu na kokain 26. oktobra, istog dana kada se borio protiv Fabija Vordlija prošlog meseca u O2 areni, objavili su britanski mediji. Vordli je pobijedio u toj borbi iako je Parker bio favorit.

Bivši svjetski šampion (33) bio je pozitivan na testu koji je sprovela Međunarodna antidoping agencija 25. oktobra, a sada je otkriveno da postoji nepovoljan nalaz.

Prema pisanju tabloida "San", Parker nije prošao test, pri čemu je metabolit kokaina, benzoilekgonin, pronađen u njegovim rezultatima. Imaće pravo da zatraži još jedan test "B uzorka", koji u većini slučajeva pokaže iste rezultate.

Parker se odrekao statusa obaveznog izazivača kako bi se borio protiv aktuelnog šampiona Aleksandra Usika, ali je umjesto toga izabrao borbu sa Vordlijem. Parkerov skor je 36 pobjeda (24 nokautom), a u ringu je bio sa imenima kao što su Entoni Džošua, Diliјan Vajt i Dentej Vajlder.

Svjetska antidoping agencija će svoje nalaze proslijediti Britanskom odboru za kontrolu boksa, koji će potom odlučiti o eventualnoj kazni za Parkera. Ne isključuje se mogućnost da bude dugo suspendovan iz boksa.

To što se kokain smatra supstancom koja ne može da poboljša performanse neće mu biti olakšavajuća okolnost, jer i dalje može dobiti višegodišnju zabranu. Primjera radi, britanski bokser Lijam Kameron 2019. godine je suspendovan na četiri godine nakon što je takođe bio pozitivan na benzoilekgonin, iako je poricao bilo kakvu krivicu.

Ipak, Bi-Bi-Si podsjeća da su od tada pravila promijenjena i da bi Parker mogao da dobije od maksimalne dvije godine, pa do tri mjeseca suspenzije.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!